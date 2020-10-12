目前全世界運行的最強力太陽能屋頂在PVH Europe一流的倉儲物流中心完成安裝

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Tommy Hilfiger的全球總部以及Calvin Klein的歐洲辦事處（均為PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下品牌）PVH Europe宣佈，在其位於荷蘭芬洛的一流倉儲物流中心安裝被認為是目前運行的全球最強力*太陽能屋頂。這個太陽能屋頂由超過4.8萬塊太陽能面板發電，可應付該中心的電力使用，並透過荷蘭公共電力網絡為PVH Europe位於荷蘭的倉庫、辦公室和店面間接提供100%的能源。PVH Europe的能源合作夥伴Eneco已經證實，支援這些建築物用電所需要的所有能源均由新安裝的屋頂提供。芬洛倉儲物流中心由比利時物流房地產公司Heylen Warehouses透過與AG Real Estate的合資企業持有，並聘請IZEN擔任屋頂的技術安裝合作夥伴。

這一里程碑代表PVH朝向目標又邁出了一步，即到2030年利用再生能源為其辦公室、倉庫和店面提供100%電力，並使供應鏈碳排放減少30%。這項工作與PVH根據《巴黎協定》(Paris Agreement)中最雄心勃勃的脫碳水準所制定的科學排放目標息息相關。它也是該公司Forward Fashion企業責任策略中制定的優先工作之一，該策略旨在將負面影響減少至零，將正面影響增加至100%，並幫助該公司價值鏈中100多萬人改善生活水準。

重要資訊：

芬洛倉庫是PVH Europe的主要配送中心，面積達11萬平方公尺。

獲得BREEAM（英國建築研究所環境評估方法）「非常好」的永續評等。

全世界最強力的太陽能屋頂，發電量可達到18 MWp（高峰輸出功率，兆瓦）。

包含超過4.8萬塊高性能太陽能面板。

可為PVH Europe旗下位於荷蘭的所有店面、倉庫和辦公室全面供電。

Tommy Hilfiger全球和PVH Europe執行長Martijn Hagman表示：「這對我們芬洛倉儲物流中心和PVH Europe的永續發展工作是了不起的里程碑。我們參與了我們認為是目前全球最強力的全面運作太陽能屋頂的安裝——這對於我們承諾到2030年達成100%再生能源電力和到2030年使供應鏈碳排放減少30%的目標可謂一大進展。如果沒有PVH如此優秀、熱忱和兢兢業業的同仁所組成一流團隊的努力，這是不可能實現的。」

目前，PVH Europe芬洛倉儲物流中心每天向銷售點（包括歐洲、中東和非洲的自有和經營店面）以及直接向顧客配送多達60萬件TOMMY HILFIGER和CALVIN KLEIN的產品。在倉庫獲得的BREEAM「非常好」評等中，涵蓋能源、水資源、運輸、材料、廢棄物、污染、生態、健康和福利等示範標準。這反映在100%空間的節能照明，使用100% FSC（森林管理委員會）認證包裝，以及對所有紙板、塑膠和印刷材料進行100%回收利用之中。

PVH是RE100（由氣候組織(Climate Group)領導的企業再生能源電力倡議）成員，承諾履行RE100的要求，即到2030年以再生能源提供100%電力。

氣候組織RE100負責人Sam Kimmins表示：「祝賀PVH完成芬洛倉庫太陽能屋頂的安裝。這是其在邁向2025年RE100目標的過程中，其全球工作與合作關係又邁出的振奮人心的一步。它再一次提高了實地再生能源的標準。」

Heylen Warehouses執行長Philippe Deschilder表示：「我們相信物流大樓將成為新一代的太陽能電廠。與PVH Europe就太陽能屋頂專案進行合作，與我們積極投資再生能源的雄心相契合，從而協助客戶減少碳足跡，為他們創造更大的價值。」

關於PVH Corp.

PVH是全世界最受讚賞的時尚生活公司之一。我們永遠為那些推動時尚前進的品牌提供動力。我們的品牌組合包括標誌性的CALVIN KLEIN、TOMMY HILFIGER、Van Heusen、IZOD、ARROW、Warner’s、Olga和 Geoffrey Beene品牌，以及以數位為中心的True&Co.貼身衣物品牌。我們銷售這些品牌和其他國內及國際知名自有及授權品牌的各種商品。PVH在40多個國家擁有逾4萬名員工，年收入達99億美元。這就是我們的實力，也是PVH的實力。

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關於RE100

RE100是一項全球倡議，集合全世界最具影響力企業的力量，承諾使用100%再生能源電力。該倡議由氣候組織與CDP合作領導，其成員總營收超過5.4兆美元，業務涉及各個領域。他們共同向政策制定者和投資者發出強有力的訊號，朝向清潔經濟加速轉型。#RE100

*PVH「全球最強力的太陽能屋頂」是指目前在單一建築上安裝運行的最強力太陽能屋頂。

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