目前全世界运行的最强力太阳能屋顶在PVH Europe一流的仓储物流中心完成安装

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Tommy Hilfiger的全球总部以及Calvin Klein的欧洲办事处（均为PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下品牌）PVH Europe宣布，在其位于荷兰芬洛一流的仓储物流中心安装被认为是目前运行的全球最强力*太阳能屋顶。这个太阳能屋顶由超过4.8万块太阳能面板发电，可覆盖该中心的电力使用，并通过荷兰公共电力网络为PVH Europe位于荷兰的仓库、办公室和门店间接提供100%的能源。PVH Europe的能源合作伙伴Eneco已经证实，支持这些建筑用电所需要的所有能源均由新安装的屋顶提供。芬洛仓储物流中心由比利时物流房地产公司Heylen Warehouses通过与AG Real Estate的合资企业持有，并聘请IZEN作为屋顶的技术安装合作伙伴。

这一里程碑标志着PVH朝着其目标又迈出了一步，即到2030年利用可再生能源为其办公室、仓库和店面提供100%电力，并使供应链碳排放减少30%。这项工作与PVH根据《巴黎协定》(Paris Agreement)中最雄心勃勃的脱碳水平所制定的科学排放目标息息相关。它也是该公司Forward Fashion企业责任战略中制定的其中一项优先工作，该战略旨在将负面影响减少至零，将正面影响增加至100%，并帮助公司价值链中100多万人改善生活水平。

重要信息：

芬洛仓库是PVH Europe主要的配送中心，覆盖11万平方米。

获得BREEAM（英国建筑研究所环境评估方法）“非常好”的可持续评级。

全世界最强力的太阳能屋顶，发电量可达到18 MWp（峰值输出功率，兆瓦）。

包含超过4.8万块高性能太阳能面板。

可为PVH Europe旗下位于荷兰的所有店面、仓库和办公室全面供电。

Tommy Hilfiger全球和PVH Europe首席执行官Martijn Hagman表示：“这对我们芬洛仓储物流中心和PVH Europe的可持续发展工作是一个了不起的里程碑。我们参与了我们认为是目前全球最强力的全面运作太阳能屋顶的安装——这对于我们承诺到2030年实现100%可再生能源电力和到2030年使供应链碳排放减少30%的目标可谓一次飞跃。如果没有PVH如此优秀、热忱和兢兢业业的同仁所组成一流团队的努力，这是不可能实现的。”

目前，PVH Europe芬洛仓储物流中心每天向销售点（包括欧洲、中东和非洲的自有和经营店面）以及直接向顾客配送多达60万件TOMMY HILFIGER和CALVIN KLEIN的产品。在仓库获得的BREEAM“非常好”评级中，涵盖能源、水资源、运输、材料、废弃物、污染、生态、健康和福利等示范标准。这在100%空间的节能照明，使用100% FSC（森林管理委员会）认证包装，以及对所有纸板、塑料和印刷材料进行100%回收利用中有所体现。

PVH是RE100（由气候组织(Climate Group)牵头的企业可再生能源电力倡议）成员，承诺履行RE100的要求，即到2030年以可再生能源提供100%电力。

气候组织RE100负责人Sam Kimmins表示：“祝贺PVH完成芬洛仓库太阳能屋顶的安装。这是其在实现2025年RE100目标的过程中，其全球工作与合作关系又迈出的振奋人心的一步。它再一次提高了实地可再生能源的标准。”

Heylen Warehouses首席执行官Philippe Deschilder表示：“我们相信物流大楼将成为新一代的太阳能电站。与PVH Europe就太阳能屋顶项目进行合作与我们积极投资可再生能源的雄心相契合，从而帮助客户减少其碳足迹，为他们创造更大的价值。”

关于PVH Corp.

PVH是世界最受赞赏的时尚和生活方式公司之一。我们永远为那些推动时尚前进的品牌提供动力。我们的品牌组合包括标志性的CALVIN KLEIN、TOMMY HILFIGER、Van Heusen、IZOD、ARROW、Warner’s、Olga和 Geoffrey Beene品牌，以及以数字为中心的True&Co.贴身衣物品牌。我们销售这些品牌和其他国内国际知名自有及许可品牌的各种商品。PVH在40多个国家拥有逾4万名员工，年收入达99亿美元。这就是我们的实力，也是PVH的实力。

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关于RE100

RE100是一项全球倡议，汇集世界最具影响力企业的力量，承诺实现100%可再生能源电力。该倡议由气候组织与CDP合作牵头，其成员总营收超过5.4万亿美元，业务涉及各个领域。他们共同向政策制定者和投资者发出强有力的信号，朝着清洁经济加速转型。#RE100

*PVH“全球最强力的太阳能屋顶”是指目前在单一建筑上安装运行的最强力太阳能屋顶。

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