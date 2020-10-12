IDEMIA推出其全球金融科技加速卡計畫，為金融科技公司和新生代銀行的卡片發行過程提供支援

法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在銀行業快速轉型的背景下，增強身分領域的全球領導者IDEMIA透過推出全球金融科技加速卡計畫(Global Fintech Accelerator Card Program)來為金融科技公司和新生代銀行(neobank)提供支援。這項新計畫可實現從持卡人熟悉產品到發卡的快速過程。

作為全球最大的金融科技卡發行合作夥伴，IDEMIA在卡片製造領域的領導地位源於全球專門的金融科技團隊所累積的扎實經驗，以及由遍及全球26個國家的30個服務中心組成的網路。金融科技公司可利用IDEMIA的能力和專有技術，向世界各地的市場發行卡片。

多年來，IDEMIA已建立全球最大的個人化中心網路，旨在改善回應速度以及貼近持卡人，以縮短交付時間。30個服務中心全部由通用個人化系統(CPS)提供支援，該系統可使卡片資料最新情況頃刻安全地轉移，並在其中任何一個中心重複使用，從而幫助全球有抱負的金融科技公司迅速擴張。除CPS之外，所有IDEMIA網站都透過IDEMIA Hub相互連接，並與幾乎所有本地和全球卡片加工商和後端即服務(BaaS)供應商對接，這樣一來，服務和解決方案可以在全球安全地複製、擴展、共享和最佳化。

IDEMIA金融科技加速卡計畫歸功於專門的本地、區域和全球金融科技團隊，這些團隊訓練有素，致力於幫助建置卡片產品，以確保金融科技公司能夠在市場上使其產品脫穎而出。在製卡之前，必須考慮金融科技組織內不同利害關係人的需求，以確保卡片發行過程擁有良好開端。IDEMIA提供有關如何使用創新解決方案來幫助金融科技公司進一步提供差異化產品的建議，例如卡片包裝解決方案、IDEMIA金屬卡、生物識別卡(F.CODE)、採用動態安全碼(MOTION CODE)的卡片以及再生卡(GREENPAY)。

憑藉IDEMIA的數位資產，客戶將能夠將實體卡與數位服務相融合。金融科技加速卡計畫不僅提供成功發卡的順暢流程，而且還提供其他數位服務，例如用於客戶熟悉產品的行動身分證明和IDEMIA Card Connect，後者是透過點選手機上的非接觸式卡來啟動卡片或提供安全的客戶身分驗證的一種方式。IDEMIA的數位資產還可以使金融科技公司能夠透過數位卡來豐富其具有新支付功能的行動銀行應用程式，重塑客戶的近距離和遠端支付體驗。

「我們認識到，金融科技界需要創新的解決方案和迅速擴張。我們的加速卡計畫能實現這一點，並確保我們可以幫助加工商、BaaS供應商和金融科技客戶儘快在市場上推出其產品，以及無需在每個國家啟動新專案即可在全球擴張。」

Stuart Yaxley | IDEMIA金融機構全球客戶和金融科技客戶資深副總裁

「IDEMIA的金融科技加速卡計畫和Hub一直是為我們所有現有和未來的全球金融科技客戶建立進階介面並促進業務發展的策略槓桿，包括提供各種有價值的解決方案，例如金屬卡、再生塑膠卡和數位解決方案。IDEMIA 金融科技團隊擁有淵博的領域知識，而且憑藉我們在全球的綜合影響力，我們的合作關係是我們為客戶的國際成長之旅提供支援的強大力量。此外，他們的全球服務交付團隊能確保我們與他們建立的介面滿足客戶的所有需求和期望。」

Neil Harris | Global Processing Services (GPS)集團商務長

「OneCard已著手重新設計信用卡，並推出了Mobile First Metal信用卡。我們需要理念和創新觀念相同並以消費者為先的合作夥伴。IDEMIA金融科技團隊成為我們的首選合作夥伴，並為我們建置了令人驚歎的16 g Metal OneCard。他們個人化的金屬卡產品已幫助OneCard脫穎而出。在當前充滿挑戰的時期，IDEMIA也照樣能夠為我們提供產品。」

OneCard共同創辦人兼行銷長Vibhav Hathi

關於IDEMIA

增強身分領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得市民和消費者等信賴的環境，以在實體和網際空間展開重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

確保自身的身分安全已成為我們今天所生活的時代的關鍵任務。增強身分可確保隱私和信任，並提供安全、經身分驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身分，我們重塑了我們對於我們最重大的資產之一（身分）的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身分識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身分。

IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

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