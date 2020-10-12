IDEMIA推出其全球金融科技加速卡计划，为金融科技公司和新生代银行的卡发行过程提供支持

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在银行业快速转型的背景下，增强身份领域的全球领导者IDEMIA通过推出全球金融科技加速卡计划(Global Fintech Accelerator Card Program)来为金融科技公司和新生代银行(neobank)提供支持。这项新计划可实现从持卡人熟悉产品到发卡的快速过程。

作为全球最大的金融科技卡发行合作伙伴，IDEMIA在卡制造领域的领导地位源于全球专门的金融科技团队所积累的扎实经验，以及由遍及全球26个国家的30个服务中心组成的网络。金融科技公司可利用IDEMIA的能力和专有技术，向世界各地的市场发行卡片。

多年来，IDEMIA已建立全球最大的个性化中心网络，旨在改善响应速度以及走近持卡人，以缩短交付时间。30个服务中心全部由通用个性化系统(CPS)提供支持，该系统可使卡资料最新情况顷刻安全地转移，并在其中任何一个中心重复使用，从而帮助全球有抱负的金融科技公司迅速扩张。除CPS之外，所有IDEMIA站点都通过IDEMIA Hub相互连接，并与几乎所有本地和全球卡加工商和后端即服务(BaaS)提供商对接，这样一来，服务和解决方案可以在全球安全地复制、扩展、共享和优化。

IDEMIA金融科技加速卡计划受益于专门的本地、区域和全球金融科技团队，这些团队训练有素，致力于帮助构建卡产品，以确保金融科技公司能够在市场上使其产品脱颖而出。在制造卡之前，必须考虑金融科技组织内不同利益相关者的需求，以确保卡发行过程拥有良好开端。IDEMIA提供有关如何使用创新解决方案来帮助金融科技公司进一步提供差异化产品的建议，例如卡包装解决方案、IDEMIA金属卡、生物识别卡(F.CODE)、采用动态安全代码(MOTION CODE)的卡以及再生卡(GREENPAY)。

借助IDEMIA的数字资产，客户将能够将实体卡与数字服务相融合。金融科技加速卡计划不仅提供成功发行卡的无缝流程，而且还提供其他数字服务，例如用于客户熟悉产品的移动身份证明和IDEMIA Card Connect，后者是通过点击手机上的非接触式卡来激活卡或提供安全的客户身份验证的一种方式。IDEMIA的数字资产还可以使金融科技公司能够通过数字卡来丰富其具有新支付功能的移动银行应用程序，重塑客户的近距离和远程支付体验。

“我们认识到，金融科技界需要创新的解决方案和迅速扩张。我们的加速卡计划能实现这一点，并确保我们可以帮助加工商、BaaS提供商和金融科技客户尽快将其产品推向市场，以及无需在每个国家启动新项目即可在全球扩张。”

Stuart Yaxley | IDEMIA金融机构全球客户和金融科技客户高级副总裁

“ IDEMIA的金融科技加速卡计划和Hub一直是为我们所有现有和未来的全球金融科技客户创建高级界面并促进业务发展的战略杠杆，包括提供各种有价值的解决方案，例如金属卡、再生塑料卡和数字解决方案。IDEMIA 金融科技团队拥有渊博的领域知识，而且凭借我们在全球的综合影响力，我们的合作关系是我们为客户的国际增长之旅提供支持的强大力量。此外，他们的全球服务交付团队能确保我们与他们建立的接口满足客户的所有需求和期望。”

Neil Harris | Global Processing Services (GPS)集团首席商务官

“OneCard已着手重新设计信用卡，并推出了Mobile First Metal信用卡。我们需要理念和创新观念相同并以消费者为先的合作伙伴。IDEMIA金融科技团队成为我们的首选合作伙伴，并为我们构建了令人惊叹的16 g Metal OneCard。他们个性化的金属卡产品已帮助OneCard脱颖而出。在当前充满挑战的时期，IDEMIA也照样能够为我们提供产品。”

OneCard联合创始人兼首席营销官Vibhav Hathi

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。

IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

如需了解更多信息，敬请访问www.idemia.com / 在Twitter @IDEMIAGroup上关注我们

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