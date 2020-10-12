Equity International發起的Acosta Verde上市

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--由Equity International發起的墨西哥購物中心所有者/營運商Grupo Acosta Verde（簡稱“Acosta Verde”或「公司」）已成功完成與特殊目的收購公司(“SPAC”)、墨西哥一流的私募股權公司Promecap, S.A de C.V.的合併。Equity International由Sam Zell創辦。合併後，Acosta Verde成為在墨西哥證券交易所交易的新成立上市公司，股票代碼為GAV。公司實行內部管理，致力於促進股東、管理層和董事會之間的一致性。

Equity International執行長Tom Heneghan表示：「Acosta Verde擁有強健的資產負債表，以及大量可供部署的現金。公司正積極尋求將資本配置給各種成長計畫的機會，以擴大規模、提高流動性並為股東增加價值。」

Equity International於2015年對Acosta Verde進行第一筆投資。後者由Jesus Acosta Verde於40年前創立。自那時起，兩家公司的合作關係使Acosta Verde的規模從九個購物中心擴展到18個，規模擴增一倍。

Acosta Verde專業從事“Sendero”購物中心的概念，該概念由大賣場和優質租戶群共同支撐，專注於墨西哥不斷成長的中產階級購物和必需品購物。這些購物中心針對的是墨西哥零售業的中間市場，該市場過去一直是零散的，滲透率較低。所有購物中心儘管由於新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響而暫時關閉，但目前已重新開放，正在迅速恢復，並鑑於其耐久性的概念，其表現優於許多其他零售形式。公司正在啟動線上市場，將允許其租戶線上銷售產品。

Acosta Verde執行長Jesus Acosta Castellanos表示：「我們的消費者群對我們購物中心產品的需求持續強勁，並且我們一直在尋找新的措施以保持在業界的領先地位。自Equity International一直持續到2019年底的投資以來，我們締造了接近10%的同店銷售額成長率和可觀的開發收益率。在我們的目標市場中存在巨大的機會，我們相信這種機會將在COVID-19疫情消退之後繼續存在。」

Equity International投資長Brian Finerty補充道：「Acosta Verde的管理團隊在發展優質購物中心和提供出色的消費者體驗方面擁有逾三十年的紀錄。而Promecap等具有機構品質的合作夥伴和投資者的加入進一步促進了成長，並使公司成為墨西哥的領導者。這是我們第二家在2020年上市的投資組合公司，我們很高興能夠在Acosta Verde的演進中邁出下一步。」

關於Equity International

總部位於芝加哥的Equity International Management, LLC (“EI”)由Sam Zell於1999年創立，這是一家私募股權公司，主要致力於在美國境外的投資。該公司對經營房地產和基礎設施相關的公司以及房屋領域的創新解決方案進行實體級投資。 EI利用其網路和經驗與強大的經營夥伴一起建立機構業務。網址：http://www.equityinternational.com，連絡人：Terry Holt，電話：+1 (312) 466-3979，電子郵件：tholt@egii.com

關於Acosta Verde

Grupo Acosta Verde由Jesús Acosta Verde於1970年創立，是一家墨西哥房地產公司，致力於在墨西哥各地開發、擁有、租賃和管理購物中心。Acosta Verde成功地開發了購物中心模式Plaza Sendero，其中超市商店和電影院是主要支柱，每處物業均設有200多個額外的商業空間。Acosta Verde堅定地致力於滿足客戶（包括租戶和消費者）的需求，一直在尋找滿足人口和市場需求的潛在機會；並且每天都在努力使投資者和合作夥伴在每個購物中心開發專案中獲得最大回報。網址：http://www.grupoav.com，連絡人：Edgar Maldonado de los Reyes，電話：(+52) 81 1001-9800

關於Promecap

Promecap由Fernando Chico Pardo於1997年創立，是總部位於墨西哥的資產管理集團，旗下管理約36億美元的資產。自成立以來，Promecap一直主要專注於透過私人與公共投資為其投資者創造價值，在不同領域成功執行了超過67個私募股權投資，並管理著由第三方管理的全球多元化公共證券與投資基金的投資組合。網址：www.promecapac.com，連絡人：Federico ChavezPeónMijares，電話：(+52) 55 1105-0800

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