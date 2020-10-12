Equity International发起的Acosta Verde实现上市

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--由Equity International发起的墨西哥购物中心所有者/运营商Grupo Acosta Verde（简称“Acosta Verde”或“公司”）已成功完成与一家特殊目的收购公司(“SPAC”)、墨西哥领先私募股权公司Promecap, S.A de C.V.的合并。Equity International由Sam Zell创办。合并后，Acosta Verde成为在墨西哥证券交易所交易的新成立上市公司，股票代码为GAV。公司实行内部管理，致力于促进股东、管理层和董事会之间的一致性。

Equity International首席执行官Tom Heneghan表示：“Acosta Verde拥有强健的资产负债表，以及大量可供部署的现金。公司正积极寻求将资本配置给各种增长计划的机会，以扩大规模、提高流动性并为股东增加价值。”

Equity International在2015年对Acosta Verde进行了第一笔投资。后者由Jesus Acosta Verde于40年前创立。自那时起，两家公司的合作关系使Acosta Verde的规模从九个购物中心扩展到18个，规模翻了一番。

Acosta Verde专业从事“Sendero”购物中心的概念，该概念由大卖场和高品质租户群共同支撑，专注于墨西哥不断增长的中产阶级购物和基于必需品的购物。这些购物中心针对的是墨西哥零售业的中间市场，该市场过去一直是零散的，渗透率较低。所有购物中心尽管由于新冠肺炎(COVID-19)疫情的影响而暂时关闭，但目前已重新开放，正在迅速恢复，并鉴于其耐久性的概念，其表现优于许多其他零售形式。公司正在启动在线市场，将允许其租户在线销售产品。

Acosta Verde首席执行官Jesus Acosta Castellanos表示：“我们的消费者群对我们购物中心产品的需求持续强劲，并且我们一直在寻找新的举措以保持在该行业的领先地位。自Equity International一直持续到2019年底的投资以来，我们实现了接近10%的同店销售额增长率和可观的开发收益率。在我们的目标市场中存在巨大的机会，我们相信这种机会将在COVID-19疫情消退之后继续存在。”

Equity International首席投资官Brian Finerty补充道：“Acosta Verde的管理团队在发展高质量购物中心和提供出色消费者体验方面拥有逾三十年的往绩。而Promecap等具有机构质量的合作伙伴和投资者的加入进一步促进了增长，并使公司成为墨西哥的领导者。这是我们第二家在2020年上市的投资组合公司，我们很高兴能够在Acosta Verde的发展中迈出下一步。”

关于Equity International

总部位于芝加哥的Equity International Management, LLC (“EI”)由Sam Zell于1999年成立，是一家私募股权公司，主要致力于在美国境外的投资。该公司对房地产和基础设施相关的运营公司以及房屋领域的创新解决方案进行实体级投资。 EI利用其网络和经验与强大的运营伙伴一起建立机构业务。网址：http://www.equityinternational.com 联系人：Terry Holt 电话：+1 (312) 466-3979 电子邮件：tholt@egii.com

关于Acosta Verde

Grupo Acosta Verde由Jesús Acosta Verde于1970年创立，是一家墨西哥房地产公司，致力于在墨西哥各地开发、拥有、租赁和管理购物中心。Acosta Verde成功地开发了购物中心模式Plaza Sendero，其中超市商店和电影院是主要支柱，每处物业均设有200多个额外的商业空间。Acosta Verde坚定地致力于满足客户（包括租户和消费者）的需求，一直在寻找满足人口和市场需求的潜在机会；并且每天都在努力使投资者和合作伙伴在每个购物中心开发项目中获得最大回报。网址：http://www.grupoav.com 联系人：Edgar Maldonado de los Reyes 电话：(+52) 81 1001-9800

关于Promecap

Promecap由Fernando Chico Pardo于1997年创立，是一家总部位于墨西哥的资产管理集团，旗下管理约36亿美元的资产。自成立以来，Promecap一直主要专注于通过私人与公共投资为其投资者创造价值，在不同领域成功执行了超过67个私募股权投资，并管理着由第三方管理的全球多元化公共证券与投资基金的投资组合。网址：www.promecapac.com 联系人：Federico ChavezPeónMijares 电话：(+52) 55 1105-0800

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