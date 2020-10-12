領先的無線晶片組供應商和射頻前端供應商推出OpenRF，以促進射頻前端開發和推動整個5G生態系統的互通性

奧勒岡州比弗頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Open RF Association (OpenRF™)今日宣布其以產業聯盟形式成立，致力於將多模射頻(RF)前端和晶片組平臺上的軟硬體功能互通性向5G時代擴進，以滿足客戶對開放式架構的需求。其創始會員包括博通(Broadcom Inc.)、英特爾(Intel Corporation)、聯發科(MediaTek Inc.)、村田製作所(Murata Manufacturing Co., Ltd.)、科沃(Qorvo)和三星(Samsung)。

OpenRF的目標是提供開放原始碼架構，在不限制創新的情況下規範硬體和軟體介面，同時為5G設備原始設備製造商(OEM)帶來全面的靈活性，使其能夠充分發揮上市時間、成本、效能和供應鏈優勢。OEM可以從多供應商生態系統中選擇可互通的同級最佳解決方案，同時在任何5G基頻上使用相同的射頻前端。

OpenRF得到眾多全球晶片組供應商、射頻前端供應商和設備製造商的支援，他們都致力於促成多供應商5G生態系統。該組織將改進傳統的參考設計流程，推動同級最佳的可設定解決方案更快地推向市場，以此滿足客戶要求，進而促進產業利益。OpenRF計劃：

建立一系列核心晶片組和射頻前端功能和介面，以實現跨5G基頻的互通性，同時支援供應商創新

根據產業標準建置，以盡可能提升射頻前端的可設定性和有效性

開發通用的硬體抽象層，以增強收發器/數據機和射頻前端(RFFE)模組介面

確定並開發業界領先的射頻功率管理辦法

OpenRF計劃制定一項法規遵循計畫，以支援由可互通的RFFE和晶片組平臺構成的強大生態系統。

自2010年發布以來，MIPI RFFE規範已成為約定俗成的射頻前端控制介面，該規範的長期編制工作將繼續由MIPI Alliance的RFFE工作小組負責內部協調。目前，OpenRF正在努力與該聯盟達成聯絡協議。

Mobile Experts首席分析師Joe Madden表示：「射頻前端市場已經變得極為複雜，因此業界越來越需要因應這種複雜性的架構。透過規範一些通用元素，Open RF Association將使RFFE供應商能夠將其研發精力集中在最明顯的創新對象上。在非競爭性領域中建置通用的基礎元件也將縮短產品上市時間，確保跨代及不同平臺之間的相容性，而且將透過改善規模經濟節省數百萬美元。所有這些都是可能的，而且不會削弱供應商之間的激烈競爭。」

支援聲明（依公司字母順序排列）

博通無線半導體部行銷副總裁David Archbold表示：「手機OEM當下面臨的主要問題之一是產品上市時間，如何在競爭激烈的市場上及時推出尖端產品。OpenRF提供的架構可簡化和縮短從全面啟動到產品發布的OEM設計週期。這是促進有利於競爭環境的關鍵步驟，使OEM可以根據效能、尺寸和成本自由選擇解決方案。」

英特爾副總裁兼互聯產品與程式總經理Chenwei Yan表示：「作為產業領導者，英特爾很高興能加入OpenRF，以推動5G時代的發展。建立硬體和軟體在射頻技術中互通性的架構對於加快創新並為我們的社會帶來5G利益極為重要。我們期待與其他產業領導者合作，實現OpenRF的共同目標。」

聯發科總經理陳冠州(Joe Chen)表示：「多種可用的可互通RFFE解決方案對我們的客戶而言非常寶貴。OpenRF可以向整個產業擴展，為我們的晶片組解決方案帶來更具競爭力的解決方案、效能、價值和生產優勢。」

村田產品行銷總監、OpenRF理事會成員Michael Conry表示：「村田致力於OpenRF標準計畫的成功。作為常務會員，村田認為，OpenRF將簡化開發流程並盡可能縮短5G解決方案的上市時間。在要求靈活性和超高效能的市場上，這將為我們的客戶創造高價值，而他們正面臨著5G系統所需的複雜性和整合問題。作為射頻前端模組的領導者，村田很高興能提供符合OpenRF標準的高效能產品。」

科沃行動產品總裁Eric Creviston表示：「科沃強烈支援Open RF Association提出的目標，我們很高興能夠為這項重要計畫提供支援。過去，無線設備製造商一直依靠由一流的解決方案構成的強大生態系統來區分和最佳化其產品的整體效能。Open RF Association實質上是對這一久經考驗的架構進行了標準化，同時進一步促進創新，並幫助加快下一代5G設備交付。」

三星電子執行副總裁Thomas Byunghak Cho表示：「三星電子全面支援OpenRF的願景，並對透過此次全業界合作建立的強大的5G生態系統充滿期待。我們希望該計畫在促進跨平臺互通性的同時，加快開發為設備製造商提供的創新高效能射頻解決方案產品。特別是，客戶將能夠在決策中體驗更大的靈活性，這將促進整個產業的積極成長。」

加入OpenRF

OpenRF向智慧手機晶片組、RFFE、OEM供應商及相關行業公司開放。如需瞭解有關會員權益和填寫會員申請的資訊，請造訪 www.OpenRF.com/join。

資源：

Mobile Experts白皮書 – OpenRF：聚焦差異化，推動先進技術發展

關於OpenRF

Open RF Association (OpenRF)是致力於建置由跨成員多模射頻前端(RFFE)和晶片組平臺功能互通的軟硬體構成的5G生態系統產業聯盟。OpenRF由產業領導者博通、英特爾、聯發科、村田製作所、科沃和三星領導。如需瞭解更多資訊，請造訪www.OpenRF.com。

OpenRF是Open RF Association的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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