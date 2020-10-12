领先的无线芯片组提供商和射频前端供应商推出OpenRF，以推进射频前端开发和推动整个5G生态系统的互操作性

俄勒冈州比弗顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Open RF Association (OpenRF™)今日宣布其以行业联盟形式成立，致力于将多模射频(RF)前端和芯片组平台上的软硬件功能互操作性向5G时代扩进，以满足客户对开放式架构的需求。其创始成员包括博通(Broadcom Inc.)、英特尔(Intel Corporation)、联发科(MediaTek Inc.)、村田制作所(Murata Manufacturing Co., Ltd.)、科沃(Qorvo)和三星(Samsung)。

OpenRF的目标是提供开源框架，在不限制创新的情况下规范硬件和软件接口，同时为5G设备原始设备制造商(OEM)带来全面的灵活性，使其能够充分发挥上市时间、成本、性能和供应链优势。OEM可以从多供应商生态系统中选择可互操作的同类最佳解决方案，同时在任何5G基带上使用相同的射频前端。

OpenRF得到众多全球芯片组提供商、射频前端供应商和设备制造商的支持，他们都致力于促成多供应商5G生态系统。该组织将改进传统的参考设计流程，推动同类最佳的可配置解决方案更快地推向市场，以此满足客户要求，进而促进行业利益。OpenRF计划：

创建一系列核心芯片组和射频前端功能和接口，以实现跨5G基带的互操作性，同时支持供应商创新

基于行业标准构建，以尽可能提升射频前端的可配置性和有效性

开发通用的硬件抽象层，以增强收发器/调制解调器和射频前端(RFFE)模块接口

确定并开发业界领先的射频功率管理办法

OpenRF计划制定一项合规计划，以支持由可互操作的RFFE和芯片组平台构成的强大生态系统。

自2010年发布以来，MIPI RFFE℠规范已成为约定俗成的射频前端控制接口，该规范的长期编制工作将继续由MIPI Alliance的RFFE工作组负责内部协调。目前，OpenRF正在努力与该联盟达成联络协议。

Mobile Experts首席分析师Joe Madden表示：“射频前端市场已经变得极为复杂，因此业界越来越需要应对这种复杂性的架构。通过规范一些通用元素，Open RF Association将使RFFE供应商能够将其研发精力集中在最明显的创新对象上。在非竞争性领域中构建通用的基础组件也将缩短产品上市时间，确保跨代及不同平台之间的兼容性，而且将通过改善规模经济节省数百万美元。所有这些都是可能的，而且不会削弱供应商之间的激烈竞争。”

支持声明（按公司字母顺序排列）

博通无线半导体部营销副总裁David Archbold表示：“手机OEM当下面临的主要问题之一是产品上市时间，如何及时将尖端的产品推向竞争激烈的市场。OpenRF提供的框架可简化和缩短从全面启动到产品发布的OEM设计周期。这是促进有利于竞争的环境的关键步骤，使OEM可以根据性能、尺寸和成本自由选择解决方案。”

英特尔副总裁兼互联产品与程序总经理Chenwei Yan表示：“作为行业领导者，英特尔很高兴能加入OpenRF，以推动5G时代的发展。建立硬件和软件在射频技术中互操作性的框架对于加快创新并为我们的社会带来5G利益至关重要。我们期待与其他行业领导者合作，实现OpenRF的共同目标。”

联发科总裁陈冠州(Joe Chen)表示：“多种可用的可互操作RFFE解决方案对我们的客户而言非常宝贵。OpenRF可以向整个行业扩展，为我们的芯片组解决方案带来更具竞争力的解决方案、性能、价值和生产优势。”

村田产品营销总监、OpenRF理事会成员Michael Conry表示：“村田致力于OpenRF标准计划的成功。作为常务会员，村田认为，OpenRF将简化开发流程并尽可能缩短5G解决方案的上市时间。在要求灵活性和超高性能的市场上，这将为我们的客户创造高价值，而他们正面临着5G系统所需的复杂性和集成问题。作为射频前端模块的领导者，村田很高兴能提供符合OpenRF标准的高性能产品。”

科沃移动产品总裁Eric Creviston表示：“科沃强烈支持Open RF Association提出的目标，我们很高兴能够为这一重要计划提供支持。过去，无线设备制造商一直依靠由一流的解决方案构成的强大生态系统来区分和优化其产品的整体性能。Open RF Association实质上是对这一久经考验的框架进行了标准化，同时进一步推进创新，并帮助加快下一代5G设备交付。”

三星电子执行副总裁Thomas Byunghak Cho表示：“三星电子全面支持OpenRF的愿景，并对通过此次全行业合作创建的强大的5G生态系统充满期待。我们希望该计划在促进跨平台互操作性的同时，加快开发为设备制造商提供的创新的高性能射频解决方案产品。特别是，客户将能够在决策中体验更大的灵活性，这将促进整个行业的积极增长。”

加入OpenRF

OpenRF向智能手机芯片组、RFFE、OEM供应商及相关行业公司开放。如需了解有关成员权益和填写成员申请的信息，请访问 www.OpenRF.com/join。

资源：

Mobile Experts白皮书 – OpenRF：聚焦差异化，推动先进技术发展

关于OpenRF

Open RF Association (OpenRF)是致力于构建由跨成员多模射频前端(RFFE)和芯片组平台功能互通的软硬件构成的5G生态系统行业联盟。OpenRF由行业领导者博通、英特尔、联发科、村田制作所、科沃和三星领导。如需了解更多信息，请访问www.OpenRF.com。

OpenRF是Open RF Association的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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