新版Denodo Platform 8.0加速混合/多云集成，通过AI/ML实现数据管理自动化，并提高性能

加州帕罗奥多市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--数据虚拟化领导者Denodo今天宣布，其新的8.0版Denodo Platform可加速混合/多云集成，通过人工智能(AI)/机器学习(ML)实现数据管理自动化，并通过智能查询加速来提高性能。通过使用智能建议、超级性能和PaaS支持来进一步增强Denodo Platform本已先进的数据集成、管理和交付能力，Denodo Platform 8.0将数据虚拟化升级为逻辑数据结构。

Forrester Research副总裁、首席分析师兼“The Forrester WaveTM：企业数据结构，2020年第2季度”作者Noel Yuhanna写道：“数据结构是一个热门的新兴市场，它提供统一、智能和集成的端到端平台以支持全新和新兴用例。”该报告还指出：“Denodo以数据虚拟化而闻名，多年来它已发展成为一家数据结构供应商。Denodo的数据结构解决方案集成了关键的数据管理组件，包括数据集成、数据提取、数据转换、数据治理和安全性，以支持正在兴起的新用例，包括Customer 360、实时和按需分析、物联网分析和自助服务分析。此外，Denodo的AI/ML功能以及自动化程度也在不断增强各数据结构组件。”

通过数据虚拟化，Denodo Platform提供企业级数据集成、管理和交付，可与传统数据集成技术相媲美。新版Denodo Platform改进了敏捷数据集成和受管控数据管理，将Denodo的业务范围扩展到了先进的混合和多云架构以及新的数据科学用例中。

布卢明顿市印第安纳大学首席数据架构师兼经理Dan Young表示：“Denodo Platform 8.0含有对我们的决策支持计划至关重要的关键功能。我们的任务是提供及时、相关和准确的数据，以便我们的管理人员和教职员工可以更好地进行决策制定。Denodo Platform一直是我们逻辑数据架构的关键技术，它集成了学生和入学、人事与财务数据，并为我们的Academics Metrics (AM) 360仪表板提供统一的信息。有了它，印第安纳大学的决策者才能够成功地度量、比较和分析有关其责任中心健康状况的趋势。”

Denodo Platform 8.0的主要功能包括：

混合云/多云集成： Denodo Platform 8.0使组织能够加速不同位置之间的数据集成，同时降低运营成本，并利用平台即服务(PaaS)式的基础设施自动化和自动扩展支持。

Denodo Platform 8.0使组织能够加速不同位置之间的数据集成，同时降低运营成本，并利用平台即服务(PaaS)式的基础设施自动化和自动扩展支持。 机器学习/数据科学自动化： 机器学习辅助的数据目录可帮助数据科学家发现和准备用于构建复杂数据模型的数据，并为高级分析提供支持。借助平台中集成的Apache Zeppelin Notebook，他们可以构建出查询、代码、文本和图形相结合的描述，并与其他数据科学家共享。

机器学习辅助的数据目录可帮助数据科学家发现和准备用于构建复杂数据模型的数据，并为高级分析提供支持。借助平台中集成的Apache Zeppelin Notebook，他们可以构建出查询、代码、文本和图形相结合的描述，并与其他数据科学家共享。 API/微服务增强： 新增的对逻辑数据模型上执行GraphQL的支持有助于以零代码方式 使用 REST API，并加速高级微服务架构的采用。

新增的对逻辑数据模型上执行GraphQL的支持有助于以零代码方式 REST API，并加速高级微服务架构的采用。 超级性能： Denodo Platform 8.0针对频繁、资源占用量大的查询提供基于AI的建议、高级缓存和智能查询加速，以最大化地利用查询代理，将性能提升到亚秒级。

Denodo Platform 8.0针对频繁、资源占用量大的查询提供基于AI的建议、高级缓存和智能查询加速，以最大化地利用查询代理，将性能提升到亚秒级。 基于Web的统一UI和单点登录： 全新界面统一了所有设计和运行时工具，并支持单点登录，以便于快速设计、开发、部署和管理。

全新界面统一了所有设计和运行时工具，并支持单点登录，以便于快速设计、开发、部署和管理。 云连接性扩展：Denodo Platform 8.0扩大了其最广泛的适配器，新适配器支持Databricks Delta、Azure Synapse、Google BigQuery和云数据存储，例如AWS S3、Azure Data Lake Storage和Google Cloud Storage。

Denodo执行副总裁兼首席技术官Alberto Pan表示：“Denodo Platform 8.0是多年来为支持客户的企业数据管理而不断创新的结果。我们的客户一直是其各自行业的先驱，他们利用Denodo Platform作为企业逻辑数据结构平台，用来执行高级分析、云现代化、数据科学和数据服务。我们通过提供业界最先进的数据平台，以及PaaS式的基础设施管理、机器学习数据目录、GraphQL支持、智能查询加速和易于使用的统一用户界面来响应客户的要求。”

最近，Denodo被评为2020年Gartner数据集成工具魔力象限的领导者。

请关注推文：新闻：@denodo宣布新版Denodo Platform 8.0。该最新版本支持高级#DataVirtualization #DataFabric #HybridCloud #Multicloud #ML #AI #Microservices功能。

关于Denodo

Denodo是数据虚拟化领域的领导者，可为最广泛的企业、云、大数据和非结构化数据源提供敏捷、高性能的数据集成、数据抽象化和实时数据服务，而成本仅为传统方法的一半。各大行业的Denodo客户都可以在敏捷商务智能、大数据分析、Web、云集成、单视图应用程序和企业数据服务中，通过实现更快、更轻松地访问统一的业务信息，获得强大的业务敏捷性和投资回报。Denodo为私人所有，资金雄厚，利润可观。如需了解更多信息，请访问www.denodo.com或致电+1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。