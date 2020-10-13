新版Denodo Platform 8.0加速混合/多雲端整合，透過AI/ML實現資料管理自動化，並提高效能

加州帕羅奧多市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--資料虛擬化領導者Denodo今天宣布，其新的8.0版Denodo Platform可加速混合/多雲端整合，透過人工智慧(AI)/機器學習(ML)實現資料管理自動化，並透過智慧查詢加速來提高效能。透過使用智慧建議、超級效能和PaaS支援來進一步增強Denodo Platform本已先進的資料整合、管理和交付能力，Denodo Platform 8.0將資料虛擬化升級為邏輯資料網路結構。

Forrester Research副總裁、首席分析師兼《The Forrester WaveTM：企業資料網路結構，2020年第2季》作者Noel Yuhanna寫道：「資料網路結構是一個熱門的新興市場，它提供統一、智慧和整合的端對端平臺以支援全新和新興使用案例。」該報告還指出：「Denodo以資料虛擬化而聞名，多年來它已發展成為一家資料網路結構供應商。Denodo的資料網路結構解決方案整合了關鍵的資料管理元件，包括資料整合、資料擷取、資料轉換、資料治理和安全性，以支援正在興起的新使用案例，包括Customer 360、即時和隨選分析、物聯網分析和自助服務分析。此外，Denodo的AI/ML功能以及自動化程度也在不斷增強各資料網路結構元件。」

透過資料虛擬化，Denodo Platform提供企業級資料整合、管理和交付，可與傳統資料整合技術相媲美。新版Denodo Platform改進了敏捷資料整合和受管控資料管理，將Denodo的業務範圍擴展到了先進的混合和多雲端架構以及新的資料科學使用案例中。

布隆明頓市印第安那大學首席資料架構師兼經理Dan Young表示：「Denodo Platform 8.0含有對我們的決策支援計畫極為重要的關鍵功能。我們的任務是提供及時、相關和準確的資料，以便我們的管理人員和教職員工可以更好地進行決策制定。Denodo Platform一直是我們邏輯資料網路架構的關鍵技術，它整合了學生和入學、人事與財務資料，並為我們的Academics Metrics (AM) 360儀表板提供統一的資訊。有了它，印第安那大學的決策者才能夠成功地度量、比較和分析有關其責任中心健全狀況的趨勢。」

Denodo Platform 8.0的主要功能包括：

混合雲/多雲端整合： Denodo Platform 8.0使組織能夠加速不同位置之間的資料整合，同時降低營運成本，並利用平臺即服務(PaaS)式的基礎架構自動化和自動擴充支援。

Denodo Platform 8.0使組織能夠加速不同位置之間的資料整合，同時降低營運成本，並利用平臺即服務(PaaS)式的基礎架構自動化和自動擴充支援。 機器學習/資料科學自動化： 機器學習輔助的資料目錄可幫助資料科學家發現和準備用於建置複雜資料模型的資料，並為進階分析提供支援。憑藉平臺中整合的Apache Zeppelin Notebook，他們可以建置出查詢、程式碼、文字和圖形相結合的描述，並與其他資料科學家共享。

機器學習輔助的資料目錄可幫助資料科學家發現和準備用於建置複雜資料模型的資料，並為進階分析提供支援。憑藉平臺中整合的Apache Zeppelin Notebook，他們可以建置出查詢、程式碼、文字和圖形相結合的描述，並與其他資料科學家共享。 API/微服務增強： 新增的對邏輯資料模型上執行GraphQL的支援有助於以零程式碼方式 使用 REST API，並加速進階微服務架構的採用。

新增的對邏輯資料模型上執行GraphQL的支援有助於以零程式碼方式 REST API，並加速進階微服務架構的採用。 超級效能： Denodo Platform 8.0針對頻繁、資源占用量大的查詢提供以AI為基礎的建議、進階快取和智慧查詢加速，以最大化地利用查詢代理，將效能提升到亞秒級。

Denodo Platform 8.0針對頻繁、資源占用量大的查詢提供以AI為基礎的建議、進階快取和智慧查詢加速，以最大化地利用查詢代理，將效能提升到亞秒級。 Web介面的統一UI和單一登入： 全新介面統一了所有設計和執行階段工具，並支援單一登入，以便於快速設計、開發、部署和管理。

全新介面統一了所有設計和執行階段工具，並支援單一登入，以便於快速設計、開發、部署和管理。 雲端連線性擴充：Denodo Platform 8.0擴大了其最廣泛的配接器，新配接器支援Databricks Delta、Azure Synapse、Google BigQuery和雲端資料儲存，例如AWS S3、Azure Data Lake Storage和Google Cloud Storage。

Denodo執行副總裁兼技術長Alberto Pan表示：「Denodo Platform 8.0是多年來為支援客戶的企業資料管理而不斷創新的結果。我們的客戶一直是其各自行業的先驅，他們利用Denodo Platform作為企業邏輯資料網路結構平臺，用來執行進階分析、雲端現代化、資料科學和資料服務。我們透過提供業界最先進的資料平臺，以及PaaS式的基礎架構管理、機器學習資料目錄、GraphQL支援、智慧查詢加速和易於使用的統一使用者介面來回應客戶的要求。」

最近，Denodo被評為2020年Gartner資料整合工具魔力象限的領導者。

請關注推文：新聞：@denodo宣布新版Denodo Platform 8.0。該最新版本支援進階#DataVirtualization #DataFabric #HybridCloud #Multicloud #ML #AI #Microservices功能。

關於Denodo

Denodo是資料虛擬化領域的領導者，可為最廣泛的企業、雲端、巨量資料和非結構化資料來源提供敏捷、高效能的資料整合、資料抽象化和即時資料服務，而成本僅為傳統方法的一半。各大行業的Denodo客戶都可以在敏捷商務智慧、巨量資料分析、Web、雲端整合、單一視圖應用程式和企業資料服務中，透過實現更快、更輕鬆地存取統一的業務資訊，獲得強大的業務敏捷性和投資報酬率。Denodo為私人所有，資金雄厚，利潤可觀。如需瞭解更多資訊，請造訪www.denodo.com或致電+1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053。

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