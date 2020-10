Crayon renforce son partenariat stratégique avec Workplace From Facebook

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Crayon, un chef de file mondial de la transformation numérique, annonce ce jour avoir renforcé son partenariat avec Workplace from Facebook pour changer la façon dont les organisations communiquent et travaillent. Crayon propose Workplace, un outil de collaboration pour entreprise, dans les pays nordiques depuis 2018, et ce nouvel accord étendra la portée du partenariat à 20 pays supplémentaires durant l'année prochaine.

Crayon connaît une demande croissante pour des outils collaboratifs à l'heure où les entreprises du monde entier se tournent vers une nouvelle approche de travail, qui connecte des ressources humaines plus distantes et plus réparties. Ce partenariat renforcé signifie que Crayon et Workplace aideront les organisations à travailler au sein d'un environnement plus collaboratif, à éliminer la compartimentation communicationnelle et à générer une culture d'entreprise plus solide, en particulier avec les collaborateurs à distance et de première ligne en leur fournissant un système participatif et collaboratif unifié.

"Ce partenariat signifie que nous pouvons aider davantage d'entreprises à se connecter à une plateforme unique de manière à ce que tout le monde puisse faire entendre sa voix au sein de l'organisation", déclare Rune Syversen, cofondateur de Crayon. "Nous comprenons que le défi d'une entreprise connectée ne relève absolument pas de la technologie, mais plutôt du passage à une culture collaborative plus ouverte. Notre programme Workplace répond précisément à cette attente : aider nos clients à tirer parti les avantages de la plateforme Workplace en mettant l'accent sur les changements culturels. Depuis le lancement de ce partenariat, nous avons constaté que Workplace est devenu notre partenaire technologique à plus forte croissance, en particulier car sa technologie fonctionne bien avec la gamme de solutions informatiques de Microsoft. Pour nous, travailler au côté de Workplace n'est pas juste un déploiement technologique supplémentaire, il s'agit d'une toute nouvelle philosophie de communication au sein de l'entreprise."

Crayon a contribué à déployer Workplace dans tous les types d'organisations à l'échelle mondiale, depuis les sociétés de soins de santé jusqu'aux entreprises de transport.

"Nos employés ont des postes de travail variés. Certains exercent leur activité depuis un bureau, d'autres depuis une ferme. Nous avions besoin de communiquer avec chacun d'entre eux, indépendamment de leur localisation et de leur manière de travailler, et Workplace a rendu cela possible", explique Meylin S. Loo, responsable de la communication numérique chez Tine en Norvège.

"Nous tenions également à pouvoir compter sur un partenaire qui avait déjà déployé cette solution avant de nous donner des orientations stratégiques sur les meilleures pratiques. En outre, nous avons un partenariat de longue date avec Crayon et savions qu'ils seraient le partenaire idéal pour nous aider à déployer Workplace."

Parmi les 20 pays qui font partie de l'accord élargi entre Crayon et Workplace figurent la Norvège, le Danemark, la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis.

"Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec Crayon, qui compte des dizaines de clients Workplace en commun, et qui a apporté son expertise technique à chaque nouveau lancement pour permettre une adoption de bout en bout de Workplace au sein des entreprises. Ce partenariat élargi et la nouvelle trajectoire de croissance font passer des caps importants pour nos deux entreprises. Les entreprises du monde entier tentent actuellement de préserver la connexion, la participation et le partage d'information entre leurs employés, et nous sommes convaincus que Workplace est une solution parfaite pour relever un grand nombre des défis du monde d'aujourd'hui", souligne Julien Codorniou, VP, Workplace from Facebook.

À propos de Crayon :

Crayon aide ses clients à établir les bases commerciales et techniques d'une transformation numérique réussie grâce à un cadre de services fiables leur permettant de dimensionner et d'optimiser leur parc informatique. Basé à Oslo, en Norvège, Crayon compte plus de 1 600 employés sur environ 50 sites dans le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.