Crayon, un leader mondiale nella trasformazione digitale, oggi ha annunciato che sta espandendo la sua partnership con Workplace da Facebook per cambiare il modo in cui le aziende comunicano e ottengono risultati. Crayon offre Workplace, uno strumento di collaborazione aziendale, nei paesi nordici sin dal 2018 e questo nuovo accordo amplierà la partnership in altri 20 paesi entro l'anno prossimo.

Crayon ha osservato un aumento nella necessità di strumenti collaborativi in seguito all’adozione, da parte delle aziende di tutto il mondo, di un nuovo approccio alle modalità di lavoro, che richiedono di connettersi a una forza lavoro più distribuita e operante in remoto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.