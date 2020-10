Intelligenza Artificiale, per teknowlogy Group/PAC Reply è il provider “Best in Class”

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply è stata nominata tra i principali provider di servizi di Intelligenza Artificiale dal “PAC INNOVATION RADAR for AI-related services", un’indagine di settore condotta dalla società di ricerca e consulenza indipendente teknowlogy Group/PAC.

L’indagine ha confrontato il livello di competenza di 30 organizzazioni internazionali, tra società di consulenza e fornitori di servizi, che realizzano progetti nel campo dell'Intelligenza Artificiale. Il PAC INNOVATION RADAR "AI-related Services in Germany 2020" ha valutato in particolare l'ampiezza dei servizi offerti, la capacità di fornitura locale e gli investimenti effettuati in soluzioni specifiche per l'IA e sulla formazione delle risorse aziendali.

Reply ha ottenuto il posizionamento di provider “Best in Class” nel mercato dei servizi correlati all’IA, in particolare nelle aree di applicazione “Vendita, Assistenza e Marketing”, “Logistica e Supply Chain Management (SCM)”, “Produzione e IoT”.

"Reply persegue da anni una chiara strategia aziendale nella quale l’Intelligenza Artificiale assume un ruolo di rilievo – ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO Reply – e in quanto “pilastro” fondamentale, è spesso al centro di numerosi progetti dei nostri clienti. In tutto il mondo, i nostri team sono impegnati nello sviluppo di progetti innovativi che utilizzano l'Intelligenza Artificiale e il Machine Learning. Questo risultato sottolinea la vasta esperienza nel settore e il profondo know-how tecnologico di Reply".

Per maggiori informazioni sul report 2020: LINK

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

teknowlogy Group/PAC

teknowlogy | PAC è una società europea indipendente di ricerca e consulenza nei settori della digital transformation, del software e dei servizi IT. Riunisce le competenze di due società di ricerca e consulenza, ognuna con una solida storia e presenza locale nei mercati frammentati d'Europa: CXP e PAC (Pierre Audoin Consultants). www.teknowlogy.com and www.pac-online.com