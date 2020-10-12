Affinity Capital Exchange宣佈與摩根大通達成策略性協定，將提高忠誠度計畫的價值

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--開創忠誠度積分新類別的忠誠度金融領域金融科技創新者Affinity Capital Exchange (ACE)今天宣佈，其已與摩根大通(J.P. Morgan, NYSE: JPM)達成協議。兩家公司將攜手合作，經由部署新的忠誠度積分類別，為忠誠度計畫的發行機構提供擴大擔保債務融資的能力。

利用ACE的專有技術，摩根大通將使用標準化的忠誠度積分（稱為「儲備積分」），為客戶提供可確保和強化忠誠度融資的新方式。ACE已開發出這些積分背後的結構，該結構允許忠誠度計畫發放積分，該積分可以交換為計畫內任何類型的積分。隨著時間的推移，這些標準化的忠誠度積分也將使發行機構以外的營運夥伴受益。

摩根大通投資銀行全球聯席主管Jim Casey表示：「我們一直在尋找創新方法，以協助客戶從策略上考慮其業務並創造價值。借助ACE，我們有潛力為客戶及其營運夥伴提供獨特的機會以共同創造價值，同時提供獲得更廣泛投資者基礎的機會。」

航空公司、酒店和其他忠誠度營運商現在將能夠從策略上利用忠誠度計畫的價值，以向貸方、機構投資者和營運夥伴籌集資金。2020年1月，產業分析師1將100個最佳航空公司忠誠度計畫的總價值定為約2000億美元。

ACE創始人兼行政總裁Atanas Christov表示：「我們很高興與摩根大通合作提供令人信服的解決方案，從而滿足忠誠度計畫所有者的流動性需求、其營運夥伴的利益以及貸款人和投資者的需求。將ACE的技術與摩根大通的全球規模相結合，可為客戶創造無與倫比的價值主張，提供滿足放款人、投資者和營運合作夥伴安全需求的靈活新產品，從而換取關鍵業務的新增流動性。」

關於Affinity Capital Exchange

Affinity Capital Exchange (ACE)總部位於紐約市，是忠誠度金融領域的金融科技創新者。ACE正在建立全球首項用於發行和交易忠誠度積分新類別的科技解決方案和場所，從而能夠創建由忠誠度積分投資組合支援的金融工具。通過由久經考驗的市場基礎設施和科技支援的金融創新，ACE旨在改變忠誠度經濟，途徑是以尊重業界獨特需求的方式，將金融市場的收益帶入忠誠度。其技術和市場平臺將為成員提供新的解決方案，最初將重點放在產生抵押品和吸引流動性上。有關ACE的更多資訊，請造訪afcx.co

來源：1OnPoint Loyalty「100個最有價值的航空公司忠誠度計畫」報告，2020年1月

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