Andersen Global將安圭拉SAGIS LP納入其加勒比海地區平臺

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global已與安圭拉的全方位服務型法律事務所SAGIS LP達成合作協定，進一步鞏固其加勒比海地區的平臺。在過去三個月的時間裡，Andersen Global已在整個地區大幅擴張業務足跡，並將在未來18至24個月內重點擴展其他地區的業務版圖。

SAGIS LP由四位合夥人於2018年成立，為客戶提供包括公司、商業、銀行和金融、智慧財產權和房地產在內的多種法律服務。該法律事務所的律師團隊獲得《錢伯斯全球法律指南》(Chambers Global)和《世界商標評論》(World Trademark Review)等雜誌的廣泛認可。

合夥人Kenneth G.Porter表示：「我們一直透過策略性思維和對客戶獨特法律需求的深入瞭解，致力於提供高品質的客戶解決方案。與Andersen Global合作，將使我們能夠達成擴張業務並提供更穩健服務的目標，同時成為安圭拉當地客戶和國際客戶的首選法律事務所。因此，我們預期未來幾年會有顯著成長。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「SAGIS團隊具備專業知識、管理能力和專業精神，可確保客戶獲得一流的解決方案。他們具有豐富的市場經驗，並對國際業務流程有深入的瞭解，這是對我們在加勒比海地區擴張的另一重要助力。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過204個據點和逾6,000名專業人員。

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