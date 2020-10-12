Andersen Global将安圭拉SAGIS LP纳入其加勒比地区平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已与安圭拉全面服务型律所SAGIS LP达成合作协议，进一步巩固了其加勒比地区的平台。在过去三个月的时间里，Andersen Global已在整个地区极大扩展了其业务足迹，并将在未来18至24个月内重点拓展其他地区的业务版图。

SAGIS LP由四位合伙人于2018年成立，为其客户提供包括公司、商业、银行和金融、知识产权和房地产在内的多种法律服务。该律所的律师团队获得了《钱伯斯全球法律指南》(Chambers Global)和《世界商标评论》(World Trademark Review)等杂志的广泛认可。

合伙人Kenneth G.Porter表示：“我们一直致力于通过战略思维和对客户独特法律需求的深入了解，提供高质量的客户解决方案。与Andersen Global合作，将使我们能够实现扩张业务以及提供更稳健服务的目标，同时成为安圭拉本地和国际客户的首选律所。因此，我们预计未来几年会有显著增长。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“SAGIS团队具备专业知识、管理能力和专业精神，可确保客户获得一流的解决方案。他们具有丰富的市场经验，并对国际业务流程有深入的了解，这是对我们在加勒比地区扩张的另一重要助力。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过204个分支机构和逾6,000名专业人员。

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