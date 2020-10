MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Virtustream, een enterprise-class cloudbedrijf en Dell Technologies-bedrijf, heeft vandaag xStreamCare Services for Security and Compliance aangekondigd, waarin geavanceerd beveiligingsbeheer en -bewaking, deskundige adviesdiensten en zijn innovatieve Trust Platform worden gecombineerd – een verenigd platform voor beveiligings- en nalevingsbeheer.

De nieuwste beveiligingsoplossingen van Virtustream bieden vrijwel realtime inzicht in beveiligingswaarschuwingen, inbraakpogingen, open kwetsbaarheden, loganalyses, beleidsbeheer en rechten op Virtustream’s Enterprise Cloud- en Healthcare Cloud-platforms, waardoor ondernemingen een meer proactieve beveiligingshouding kunnen bereiken om de IT-middelen, applicaties en gegevens van het bedrijf te beschermen.

