Proteor élargit son offre de composants prothétiques avec l’acquisition de certains actifs de Freedom Innovations

TEMPE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--Proteor USA, LLC, filiale du groupe français Proteor, signe un accord avec Ottobock pour acquérir une partie significative du portefeuille de composants de prothèses de membres inférieurs de Freedom Innovations. Cette opération démontre l’engagement et l’investissement continus de Proteor dans l’industrie mondiale des prothèses.

L’accord a été conclu par Proteor et Ottobock à la fin du mois de septembre 2020 et la transaction proposée devrait être conclue d’ici la fin de l’année 2020.

Selon l’accord, Proteor élargira considérablement son portefeuille de composants de prothèses de membres inférieurs et intégrera les produits phares de Freedom Innovations, notamment le genou à microprocesseur Plié3, les chevilles Kinnex et Kinterra, ainsi que cinq pieds à restitution d’énergie : Agilix, Dynadapt, Pacifica, Highlander et Sierra.

Proteor et Freedom Innovations partagent toutes deux une mission similaire, à savoir accroître l’indépendance et le bien-être des personnes qui utilisent leurs produits en proposant des solutions innovantes et performantes qui apportent sécurité, stabilité et confort à un prix raisonnable. Grâce à l’acquisition d’une partie importante de Freedom Innovations, Proteor est désireux de combiner le savoir-faire des équipes, aux Etats-Unis et en Europe pour se développer dans le monde entier, offrant ainsi un choix clair aux prothésistes et à leurs patients pour de meilleurs résultats.

« Nous croyons fermement aux bénéfices à long terme de cette initiative pour les patients que nous servons dans le monde entier. En combinant l’expertise de nos équipes aux États-Unis et en Europe, l’élan que nous générons, continuera à renforcer la présence de Proteor au sein de la communauté O&P » a déclaré Edouard Archambeaud, Directeur Industriel et Président de Proteor USA.

Matthew Swiggum, Directeur Général de Proteor USA, déclare : « Nous nous engageons à fournir des produits innovants et fiables aux patients, offrant une autonomie accrue grâce à un portefeuille exceptionnel de produits. Travailler avec l’équipe passionnée et talentueuse de Freedom Innovations est un plaisir que nous attendons tous avec impatience ».

Pour Proteor, l’opération proposée renforcera son positionnement et sa stratégie de croissance dans le monde entier, ainsi que son investissement continu en R&D, tout en créant des synergies avec ses plateformes d’innovation, notamment les solutions mécatroniques pour les membres inférieurs.

Ce projet s’appuie sur la présence de Proteor sur le marché américain des prothèses de membres inférieurs, renforcé avec l’acquisition de RUSH Foot d’Ability Dynamics par PROTEOR, témoin de l’engagement de Proteor sur ses marchés internationaux.

Les conditions de la transaction proposée entre Proteor et Ottobock restent soumises à l’approbation finale des commissaires de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis et sont destinées à remplir les obligations d’Ottobock en vertu de l’ordre de la FTC de céder certains actifs de la société américaine Freedom Innovations. Une fois l’approbation de la FTC obtenue, Proteor USA intégrera les équipes de Freedom Innovations dans les domaines de la fabrication, des ventes, du marketing, de la recherche-développement et des études cliniques, venant de Gunnisson (Utah), d’Irvine (Californie) et d’Allemagne.

We are PROTEOR

#HumanFirst

A propos de Proteor

Proteor, une entreprise familiale indépendante, a été créée il y a 105 ans et a son siège à Dijon, en France. Proteor opère sur le marché de l’orthèse et la prothèse avec trois domaines d’activités principaux : les logiciels, les composants et l’appareillage orthopédique sur mesure. Grâce à des investissements continus dans l’innovation, à de nombreux partenariats médicaux et scientifiques, et à une coopération quotidienne avec les orthoprothésistes, Proteor bénéficie d’une expertise reconnue dans le secteur de l’orthopédie.

Pour plus d’informations, visitez le site http://www.proteor.fr/.