Virtustream annonce xStreamCare Services™ pour la sécurité et la conformité, permettant aux clients de réduire les risques et d'adopter une approche plus proactive de la sécurité

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Virtustream, une entreprise de cloud computing et la division Dell Technologies, a annoncé aujourd'hui les services xStreamCare pour la sécurité et la conformité, regroupant une gestion et une surveillance avancées de la sécurité, des services de conseil spécialisés et sa plateforme de confiance innovante - une plate-forme unifiée de gestion de la sécurité et de la conformité.

Les dernières solutions de sécurité de Virtustream offrent une visibilité en temps quasi réel sur les alertes de sécurité, les tentatives d'intrusion, les vulnérabilités connues, l'analyse des journaux, la gestion des politiques et les droits sur les plateformes Enterprise Cloud et Healthcare Cloud de Virtustream, permettant aux entreprises d'adopter une position de sécurité plus proactive pour protéger leurs actifs, applications et données informatiques.

"Établir les normes d'excellence est important pour notre équipe chez Benjamin Moore. Non seulement pour nos produits et nos offres de couleurs, mais aussi pour la sécurité informatique", a déclaré Syed Haider, directeur de la sécurité informatique chez Benjamin Moore. "L'expertise approfondie de Virtustream dans le domaine du cloud et son souci de comprendre les besoins de notre entreprise en font un excellent choix pour nous. Et en tirant parti de la nouvelle plateforme de confiance de Virtustream et des services de sécurité complets - avec une visibilité claire en un seul endroit - nous pouvons traiter de manière transparente tous les problèmes ou risques qui peuvent survenir".

Pour la plupart des clients, le déploiement de services de sécurité est un processus manuel, généralement géré par le biais de plusieurs plateformes. Cela peut être long, complexe et coûteux. Sans un moyen de consolider les données de sécurité, les entreprises ont du mal à identifier les risques liés à la sécurité, à la conformité et à l'activité dans son ensemble. Selon une étude récente du Ponemon Institute1, 56% des entreprises déclarent que les violations de données se produisent en raison d'un manque de visibilité sur les opérations de leurs programmes de sécurité.

"Notre approche globale de la sécurité s'appuie sur plus d'une décennie d'expérience dans le domaine du cloud computing. Avec nos nouvelles offres de sécurité, vous pouvez éliminer la nécessité de gérer en interne le nombre croissant de complexités, de cyberattaques et d'exigences réglementaires", explique Pritesh Parekh, Chief Trust & Security Officer chez Virtustream. "Nos services xStreamCare pour la sécurité et la conformité permettent à nos clients d'aborder la sécurité de manière proactive avec une vision intégrée en temps quasi réel, ce qui leur permet de définir rapidement des priorités et de prendre des décisions de sécurité plus éclairées et plus précises".

La vision intégrée offre une meilleure visibilité et des temps de réponse plus rapides

La plateforme de sécurité de Virtustream regroupe et automatise les données de sécurité dans un tableau de bord unifié. La vue simplifiée et complète de la plateforme élimine la nécessité de regrouper et de traiter manuellement les journaux provenant de plusieurs outils et services en fournissant une vision claire, en temps quasi réel, de la situation de l'entreprise en matière de sécurité, de conformité et de risque pour de multiples charges de travail.

La plateforme de sécurité de Virtustream s'appuie sur les dix années d'expérience de la société en matière de sécurisation des données et applications critiques dans le cloud. Cette nouvelle solution se distingue des autres offres du secteur par des fonctionnalités avancées, notamment

Un tableau de bord des alertes : affiche des alertes de sécurité avec des niveaux de sensibilité provenant des contrôles de sécurité déployés par Virtustream, avec la possibilité d'explorer, de filtrer et d'exporter des données.

Un tableau de bord des vulnérabilités : favorise la protection proactive en faisant prendre conscience des vulnérabilités existantes ainsi que de leur gravité et de leur ancienneté. Les utilisateurs autorisés peuvent définir et gérer des politiques de vieillissement et de remédiation.

Un journal analytique: permet d'effectuer des requêtes ad hoc sur les journaux de sécurité et d'exploitation agrégés.

La gestion des politiques : prend en charge les politiques définies par le client pour gérer les vulnérabilités de sécurité.

Des rapports de conformité : permettent le téléchargement à la demande des rapports disponibles tels que le type 2 SOC 2 + HITRUST avec la matrice de contrôle nuagique de la Cloud Security Alliance (CSA) et l'attestation de type 2 (AT-C 105 et AT-C 205) HIPAA/HITECH.

Le tableau de bord de la gestion des actifs : répertorie tous les actifs dans le cloud ainsi que l'état des services de sécurité.

La plateforme de sécurité est disponible dès aujourd'hui sur Virtustream Enterprise Cloud et Virtustream Healthcare Cloud.

Des services de sécurité pour les besoins informatiques de toutes les entreprises

La combinaison de fonctions de sécurité robustes et d'une visibilité exploitable permet de bloquer les attaques de manière proactive avant qu'elles ne puissent pénétrer dans un environnement sécurisé. L'utilisation de services de sécurité pour les applications critiques hébergées dans le cloud peut également contribuer à accroître la productivité de l'équipe chargée des opérations de la sécurité interne. En déléguant la gestion, les équipes informatiques internes peuvent réduire la charge quotidienne de gestion des opérations de sécurité. Les équipes internes peuvent également tirer parti d'un accès à la demande à des experts certifiés en cybersécurité et à des services de conseil pour combler un certain nombre de lacunes potentielles en matière de compétences internes.

L'offre groupée "Security Essentials" comprend un antivirus/anti-malware, un système de détection des intrusions sur l'hôte (IDS), un pare-feu hôte, un contrôle de l'intégrité des fichiers hôtes, une gestion des journaux et une analyse des vulnérabilités. L'offre groupée "Security Healthcare" comprend tous les services de l'ensemble "Essentials" ainsi que le cryptage des données statiques et la détection des intrusions sur le réseau. L'offre groupée "Enhanced" comprend tous ces services ainsi que la transmission des journaux, l'audit de la politique de pare-feu réseau, le cryptage des données statiques, les analyses de durcissement du système d'exploitation et les services d'analyse des virus SAP.

À propos de Virtustream

Virtustream LLC, une entreprise de Dell Technologies, est la société de cloud computing de classe entreprise à laquelle les organisations du monde entier font confiance pour migrer et exécuter leurs applications critiques dans le cloud. Pour les entreprises, les fournisseurs de services, les organismes de santé et les agences gouvernementales, l'expertise xStreamCare Services™ de Virtustream associée à la plateforme de gestion xStream® et à l'infrastructure-as-a-service (IaaS) de Virtustream répond aux exigences de sécurité, de conformité, de performance, d'efficacité et de facturation basée sur la consommation des applications de production complexes dans le cloud, qu'elles soient privées, publiques ou hybrides.

Virtustream est une marque de commerce de Virtustream LLC. Les autres marques de commerce peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

1) “The Cybersecurity Illusion: The Emperor Has No Clothes,” par le Ponemon Institute, publiée en juillet 2019 et référencée ici le 6 novembre 2019.

