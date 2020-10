AMSTERDAM, SAN FRANCISCO i SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--

MessageBird uruchamia Serię C finansowania na kwotę 200 mln dolarów, osiągając wartość na poziomie 3 mld dolarów, w okresie lockdownu, który spowodował wzrost ogólnoświatowego zapotrzebowania na czołową platformę wielokanałową w formie usługi (OPaaS)

MessageBird, czołowa globalna wielokanałowa platforma komunikacji w chmurze, ogłosiła dziś zamknięcie rundy serii C na kwotę 200 mln dolarów, prowadzonej przez Spark Capital z Doliny Krzemowej o wartości wyceny na poziomie 3 mld dolarów, z udziałem następujących podmiotów: Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners i New View Capital. W rezultacie omawianej inwestycji Will Reed, komandytariusz Spark Capital, obejmie funkcję członka zarządu MessageBird. W rundzie C udział wzięli także dotychczasowi inwestorzy: Accel, Atomico i Y-Combinator.

Uruchomiona zdalnie inwestycja, która przypadła na okres lockdownu, stanowi odpowiedź na rosnące na całym świecie zapotrzebowanie na bardziej zróżnicowane narzędzia komunikacyjne, które umożliwią błyskawiczne przesyłanie wiadomości w obrębie większej liczby kanałów. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa mierzą się z trudnościami związanymi z odpływem klientów z tradycyjnych sklepów i odchodzeniem od tradycyjnego modelu obsługi klienta za pośrednictwem infolinii na rzecz w pełni zdalnego środowiska pracy i sprzedaży internetowej. To z kolei przyspieszyło transformację MessageBird z podmiotu udostępniającego platformę komunikacyjną w formie usługi (ang. Communications Platform as a Service, CPaaS) w pierwszą i w tej chwili jedyną na świecie wielokanałową platformę w formie usługi (ang. Omnichannel Platform as a Service, OPaaS). Środki z inwestycji pokryją koszty potrojenia liczby pracowników MessageBird na całym świecie i dalszej ekspansji na kluczowe rynki w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Inwestycja zbiegła się w czasie z oficjalnym ogłoszeniem przez firmę polityki Work Anywhere („Pracuj tam, gdzie chcesz”).

„Chcę po prostu żyć w świecie, w którym mogę komunikować się z partnerem biznesowym bez konieczności wyczekiwania na połączenie. Działając w myśl idei całkowicie płynnej komunikacji pomiędzy firmami z całego świata a ich klientami za pośrednictwem dowolnego preferowanego kanału, zespół MessageBird stworzył nowatorską platformę OPaaS” – powiedział Robert Vis, założyciel i dyrektor generalny MessageBird. „Ostatnia runda potwierdziła, że klienci coraz częściej oczekują, by tradycyjne przedsiębiorstwa wykonały krok naprzód w tym zupełnie nowym świecie komunikowania się za pośrednictwem wielu kanałów. My z kolei posiadamy najlepszy produkt na rynku, który pomoże im osiągnąć ten cel”.

„Ponieważ konsumenci coraz częściej oczekują kontaktu za pośrednictwem preferowanych przez siebie aplikacji, przedsiębiorstwa zostały niejako zmuszone do przyjęcia wielokanałowych strategii na szeroką skalę” – powiedział Will Reed, komplementariusz w Spark Capital. „Robert i zespół MessageBird zbudowali wspólnie doskonałą platformę służącą komunikowaniu się z dowolnym klientem za pomocą dowolnego kanału, w dowolnym miejscu na świecie – wraz z pakietem oprogramowania wspierającego i pozwalającego zautomatyzować tego typu interakcje – dzięki czemu korzystające z niej podmioty mogą wyjść przed szereg w nowym świecie komunikowania się”.

Komunikacja wielokanałowa polega na przekierowywaniu klientów z mało wydajnych kanałów, takich jak poczta elektroniczna czy głosowa, na bardziej dynamiczne kanały komunikacyjne. Aby było to możliwe, przedsiębiorcy i konsumenci potrzebują produktów, które zapewniają ciągłość komunikacji z zachowaniem kontekstu każdej interakcji. Z myślą o tym powstał pakiet produktów MessageBird:

Inbox - zapewniając darmowe wielokanałowe wsparcie i zaangażowanie klientów, Inbox umożliwia przedsiębiorstwom komunikowanie się z dowolnego miejsca na świecie i błyskawiczne przesyłanie klientom obszernych treści następującymi kanałami: WhatsApp, SMS, Voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line i Telegram. Wiadomości przychodzące za pośrednictwem każdego z tych kanałów grupowane są w pojedyncze wątki dla danego klienta, co ułatwia zgłaszanie problemów drogą internetową i reagowanie na zgłoszenia.

Omnichannel Chat Widget - przekształca statyczne strony internetowe w dynamiczne konwersacje, umożliwiając klientom komunikowanie się z zespołami za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji, komunikatora lub innej usługi komunikacyjnej (WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS i wiele innych).

Flow Builder - stanowiąc platformę RPA służącą do komunikacji biznesowej, FLow Builder umożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z szytych na miarę rozwiązań komunikacji wielokanałowej platformami komunikacyjnymi, co umożliwia klientom z całego świata szybkie komunikowanie się i dzielenie bogatymi treściami z dowolnym przedsiębiorstwem.

Jedna trzecia klientów Messagebird z całego świata przeszła na korzystanie z wielokanałowych narzędzi komunikacji w chmurze za pośrednictwem produktów Flow Builder, Inbox lub Omnichannel Widget. Firmie zaufało już ponad 15 tys. klientów, wśród których można wymienić ugruntowane marki jak Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics i SAP, a także szybko rozwijające się innowacyjne podmioty jak Uber, HelloFresh i Deliveroo.

MESSAGEBIRD

MessageBird to wiodąca na świecie wielokanałowa platforma komunikacji w chmurze, która oferuje pakiet interfejsu programowania aplikacji (ang. application programming interface, API) dla wielokanałowych produktów i narzędzi komunikacji w chmurze. Umożliwia on twórcom oprogramowania i przedsiębiorcom komunikowanie się z klientami z niemal każdego miejsca na świecie i za pośrednictwem dowolnego kanału.

Założona w 2011 r. spółka z powodzeniem funkcjonowała i notowała zyski przez sześć lat poprzedzających uruchomienie jednej z największych rund serii A dla europejskiej spółki tworzącej oprogramowanie (60 mln dolarów od amerykańskiej spółki Accel Partners i brytyjskiej spółki Atomico).

Platformie MessageBird zaufało ponad 15 tys. klientów, wśród których można wymienić ugruntowane marki jak Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics i SAP, a także szybko rozwijające się innowacyjne podmioty jak Uber, HelloFresh i Deliveroo.

Spółka posiada oddziały w Amsterdamie, San Francisco, Singapurze, Bogocie, Londynie, Szanghaju, Dublinie, Hamburgu i Sydney.

SPARK CAPITAL

W Spark Capital inwestujemy w produkty, które kochamy, stworzone przez twórców, których podziwiamy, w tym: Affirm, Carta, Cruise, Discord, Oculus, Plaid, Postmates, Slack, Twitter i Wayfair. Mając świadomość, że nie istnieje uniwersalny podręcznik ani przepis na sukces, jesteśmy tu po to, by pomóc założycielom firm pracować na sukces na własny sposób. Realizujemy inwestycje w różnych sektorach i na różnych etapach oraz prowadzimy działalność w San Francisco, Bostonie i Nowym Jorku.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.