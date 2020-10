MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Virtustream, specializzata nei servizi sul cloud mirati alle aziende e parte del gruppo Dell Technologies, oggi presenta xStreamCare Services for Security and Compliance, la soluzione che riunisce gestione e monitoraggio avanzato della sicurezza, servizi di consulenza professionali e l'innovativa Trust Platform, una piattaforma gestionale unificata per la sicurezza e la conformità.

Le più recenti soluzioni per la sicurezza di Virtustream forniscono visibilità praticamente in tempo reale in materia di avvisi di sicurezza, tentativi di intrusione, vulnerabilità aperte, analisi dei log, gestione delle policy e autorizzazioni sulle piattaforme Enterprise Cloud ed Healthcare Cloud di Virtustream, e consentono alle aziende di diventare più proattive nella protezione delle loro attività, applicazioni e dati IT.

