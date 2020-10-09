Titomic將為洛克希德馬汀公司和RMIT的研究計畫提供樣品

澳大利亞墨爾本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於墨爾本的工業積層製造公司Titomic Limited已與墨爾本皇家理工大學(RMIT)簽訂了一項商業研發協議，該研究的委託人為大型航空航太和國防公司洛克希德馬汀(Lockheed Martin)。這項研究將評估Titomic Kinetic Fusion® (TKF)製造高性能衛星金屬結構件的能力。Titomic將在這項聯合研究專案中分析傳統製造方法和積層製造方法對於遮蔽衛星內部輻射的各種能力。

根據該研究協議，Titomic將使用其工業級積層製程Titomic Kinetic Fusion®生產衛星組件的高性能金屬展示樣品。該研究專案還可能在積層製造的展示衛星組件得到成功驗證之後，為Titomic帶來太空和國防領域的商業機會。適用於商業和政府應用的電信、廣播和資料通訊等主要領域的小型衛星元件（立方體衛星）市場規模預計將從2018年的41.8億美元成長到2026年的183億美元，年複合成長率為20.28%1。

Titomic董事總經理Jeff Lang表示：

「Titomic很高興能與全球國防和航空航太巨頭洛克希德馬汀公司一起參與RMIT的這項聯合研究計畫，這將為所有參與者帶來重大利益。我們不僅將展示Titomic Kinetic Fusion®在使用高性能金屬和超級合金積層製造衛星結構件中的獨特能力，還將實現指數級的快速生產，將航太工業的交貨時間從傳統流程的數月縮短至數小時。」

墨爾本皇家理工大學的Milan Brandt教授表示：

「RMIT積層製造中心很高興與長期合作夥伴洛克希德馬汀和Titomic合作，以推動先進的製造方法，保護衛星免受太空輻射。積層製造與高密度材料的結合不僅有可能提高抗輻射性，而且還可能大幅減少製造新衛星所需的交貨時間。」

請造訪： https://titomic.com/

1. 財星商業洞察(Fortune Business Insights) https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/small-satellite-market-101917 2. 澳大利亞關鍵礦產策略2019 (Australia s Critical Minerals Strategy 2019) https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2019-03/australias-critical-minerals-strategy-2019.pdf

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