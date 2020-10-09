Titomic将为洛克希德·马丁公司和RMIT的研究计划提供样品

澳大利亚墨尔本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于墨尔本的工业增材制造公司Titomic Limited已与墨尔本皇家理工大学(“RMIT”)签订了一项商业研发协议，该研究的委托方为大型航空航天和国防公司洛克希德·马丁(Lockheed Martin)。这项研究将评估Titomic Kinetic Fusion® (TKF)制造高性能卫星金属结构件的能力。Titomic将在这项联合研究项目中分析传统制造方法和增材制造方法对于屏蔽卫星内部辐射的各种能力。

根据该研究协议，Titomic将使用其工业级增材制造工艺Titomic Kinetic Fusion®生产卫星部件的高性能金属演示样品。该研究项目还可能在增材制造的演示卫星部件得到成功验证之后，为Titomic带来太空和国防领域的商业机会。面向商业和政府应用的电信、广播和数据通信等主要领域的小型卫星组件（立方体卫星）市场规模预计将从2018年的41.8亿美元增长到2026年的183亿美元，复合年增长率为20.28%1。

Titomic董事总经理Jeff Lang表示：

“Titomic很高兴能与全球国防和航空航天巨头洛克希德·马丁公司一起参与RMIT的这项联合研究计划，这将为所有参与者带来重大利益。我们不仅将展示Titomic Kinetic Fusion®在使用高性能金属和超级合金增材制造卫星结构件中的独特能力，还将实现指数级的快速生产，将航天工业的交货时间从传统流程的数月缩短至数小时。”

墨尔本皇家理工大学的Milan Brandt教授表示：

“RMIT增材制造中心很高兴与长期合作伙伴洛克希德·马丁和Titomic合作，以推动先进的制造方法，保护卫星免受太空辐射。增材制造与高密度材料的结合不仅有可能提高抗辐射性，而且还可能大大减少制造新卫星所需的交货时间。”

请访问： https://titomic.com/

1. 财富商业洞察(Fortune Business Insights) https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/small-satellite-market-101917 2. 澳大利亚关键矿产战略2019 (Australia s Critical Minerals Strategy 2019) https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2019-03/australias-critical-minerals-strategy-2019.pdf

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。