BENICIA, Californië--(BUSINESS WIRE)--RIX Industries (“RIX”), een toonaangevende ontwikkelaar van pneumatische energietechnologie, kondigde vandaag aan dat het een licentie heeft verkregen voor eigen op methanol gebaseerde waterstofgeneratortechnologie uit de M-serie van Element 1 Corp (e1). Onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst heeft RIX rechten gekregen om de M-Series aan boord van waterstofgeneratoren van e1 te produceren en in te zetten voor gebruik in brandstofcelmobiliteitstoepassingen, inclusief zeeschepen en off-road voertuigen zoals mijnbouwtrucks, tractoren en zware heftrucks in zowel Noord-Amerika als Europa.

Overheden over de hele wereld streven ernaar om de schadelijke uitstoot naar lucht en waterwegen te verminderen. Aanscherping van regelgeving in combinatie met duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven zorgen voor een massale migratie naar niet-vervuilende elektrische aandrijfsystemen, waarvan er vele gebruikmaken van waterstofbrandstofcellen. De geschiedenis van RIX in het ondersteunen van de maritieme industrie, waaronder de Amerikaanse marine, samen met de methanol-naar-waterstofgenerator van e1, biedt eindgebruikers de mogelijkheid om brandstofcel-aandrijfoplossingen toe te passen en te werken aan een toekomst zonder uitstoot.

