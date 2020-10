SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (NASDAQ: VLDR, VLDRW) en RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) zijn verheugd aan te kondigen dat de twee bedrijven zijn toegetreden tot een wereldwijde wederzijdse licentierelatie die een breed scala aan 360 ° surround-view lidarsensoren omvat. Deze wederzijds voordelige relatie betreft zowel bestaande als toekomstige patenten van beide bedrijven. Velodyne en RoboSense zijn ook overeengekomen om alle huidige juridische procedures in de VS en China tussen de twee bedrijven te beëindigen. Velodyne en RoboSense kijken uit naar een lidarmarkt die zeer diverse producten zal aanbieden voor realtime 3D-sensortoepassingen ten voordele van de gemeenschap van autonome voertuigen en andere toepassingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.