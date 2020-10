Takeda et Arrowhead concluent un accord de co-développement et de co-commercialisation de l’ARO-AAT, un traitement de la maladie hépatique associée au déficit en alpha-1 antitrypsine (AAT)

OSAKA, Japon & PASADENA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (ci-après Takeda) et Arrowhead Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ARWR) ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de collaboration et de licence pour développer l’ARO-AAT, une thérapie d’interférence ARN (ARNi) expérimentale de phase 2 en cours de développement, pour traiter la maladie hépatique associée au déficit en alpha-1 antitrypsine (AAT). L’ARO-AAT est une nouvelle thérapie potentielle conçue pour réduire la production de la protéine mutante alpha-1 antitrypsine, responsable de la progression de l’AAT.

Aux termes de l’accord, Takeda et Arrowhead co-développeront l’ARO-AAT qui, s’il est approuvé, sera co-commercialisé aux États-Unis dans le cadre d’un accord de partage 50/50 des bénéfices. En dehors des États-Unis, Takeda dirigera la stratégie de commercialisation mondiale et recevra une licence exclusive de commercialisation de l’ARO-AAT, tandis qu’Arrowhead aura droit, sur une base échelonnée, à des royalties de 20-25 % sur les ventes nettes. Arrowhead recevra un paiement initial de 300 millions de dollars, ainsi que des versements intermédiaires potentiels pouvant aller jusqu’à 740 millions de dollars pour les phases liées au développement, à la réglementation et à la commercialisation. La finalisation de l’accord est subordonnée à l’achèvement de l’enquête obligatoire en vertu des lois antitrust, notamment la loi américaine HSR (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) de 1976.

« La maladie hépatique associée à l’AAT est une affection dévastatrice pour laquelle il n’existe aucun traitement approuvé. Grâce à son mécanisme d’action basé sur l’ARNi, l’ARO-AAT peut potentiellement traiter la cause sous-jacente de l’AAT et par conséquent éviter aux patients la nécessité d’une transplantation du foie et les comorbidités associées, a déclaré le Dr Asit Parikh, directeur de l’unité de thérapies gastro-intestinales de Takeda. Nous sommes impatients de collaborer avec Arrowhead pour faire progresser cet actif hépatique de stade avancé, prometteur pour la communauté Alpha-1 et qui fait partie de notre portefeuille croissant de produits gastro-intestinaux. »

« La présence mondiale de Takeda et son expérience auprès des payeurs et des autorités régulatrices du secteur des maladies rares et des thérapies gastro-intestinales, combinées à sa longue histoire au service de la communauté Alpha-1 en font le partenaire idéal pour le développement de l’ARO-AAT. La Société est bien positionnée pour travailler avec les patients et les milieux médicaux afin de contribuer à combler les graves besoins non satisfaits des patients atteints d’une maladie hépatique à déficit en Alpha-1, a déclaré Christopher Anzalone, PDG d’Arrowhead. Cet accord renforce également notre stratégie consistant à former des partenariats sélectifs pour continuer à investir dans notre plateforme Targeted RNAi Molecule (TRiMTM) et dans le pipeline croissant des thérapies ARNi ciblant divers types de tissus, tout en concentrant notre organisation commerciale sur les opportunités offertes par les deux domaines clés des affections cardiométaboliques et respiratoires. »

À propos de la maladie hépatique associée au déficit en alpha-1 antitrypsine

Le déficit en alpha-1 antitrypsine (AAT) est une maladie génétique rare associée à une maladie du foie chez les enfants et les adultes et à une maladie pulmonaire chez les adultes. On estime que l’AAT affecte une personne sur 3.000 à 5.000 aux États-Unis et une sur 2.500 en Europe. La protéine AAT est principalement synthétisée et sécrétée par les hépatocytes hépatiques. Elle a pour fonction d’inhiber les enzymes qui peuvent décomposer le tissu conjonctif normal. La variante la plus courante de la maladie, le mutant Z, présente une seule substitution d’acide aminé qui provoque un repliement incorrect de la protéine. La protéine mutante ne peut pas être sécrétée efficacement et s’accumule dans des globules à l’intérieur des hépatocytes, ce qui déclenche des lésions hépatocitaires continues, lesquelles entraînent une fibrose, une cirrhose et un risque accru de carcinome hépatocellulaire.

Les personnes ayant hérité du génotype homozygote PiZZ présentent un déficit sévère en AAT fonctionnel conduisant à des maladies pulmonaires et hépatiques. Les maladies pulmonaires sont fréquemment traitées moyennant l’augmentation de l’AAT. Toutefois, la thérapie d’augmentation de l’AAT est inefficace contre les maladies du foie et il n’existe aucun traitement spécifique pour les manifestations hépatiques. Les besoins non satisfaits sont considérables car la transplantation du foie, avec la morbidité et la mortalité qui y sont associées, est actuellement le seul remède disponible.

À propos de l’ARO-AAT

L’ARO-AAT est conçu pour inhiber la production par le foie de la protéine mutante alpha-1 antitrypsine (Z-AAT), à l’origine d’une maladie hépatique progressive chez les patients atteints d’AAT. La réduction de la production de la protéine inflammatoire Z-AAT devrait arrêter la progression de la maladie hépatique et potentiellement permettre au foie de se régénérer et de se réparer.

Takeda et la gastro-entérologie

Nous pensons que les maladies gastro-intestinales et hépatiques ne sont pas de simples troubles sanitaires, mais des maladies qui ont un impact important sur la qualité de vie des patients.1,2 Au-delà du besoin fondamental d’options thérapeutiques efficaces, nous sommes conscients que l’amélioration de la vie des patients dépend également de la reconnaissance de leurs besoins. Takeda, qui possède près de 30 années d’expérience en gastro-entérologie, a fait des progrès considérables dans l’apport d’une réponse aux besoins des patients atteints d’une maladie gastro-intestinale, au moyen de traitements contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), les maladies liées à l’hyperacidité gastrique, au syndrome de l’intestin court (SIC), et les troubles de la motilité. Nous faisons d’importants progrès pour combler les lacunes thérapeutiques et les nouveaux besoins non satisfaits des patients atteints de la maladie cœliaque ou intolérance au gluten, d’œsophagite à éosinophiles, de la maladie hépatique associée à l’alpha-1 antitrypsine, de la maladie de Crohn et de la pancréatite aiguë, entre autres. En collaboration avec des chercheurs, des groupes de patients et d’autres parties prenantes, nous travaillons à faire progresser la recherche scientifique et la médecine clinique en gastro-entérologie.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique actif à l’échelle internationale, basé sur des valeurs et axé sur la R&D, dont le siège est au Japon. Takeda s’est engagé à améliorer la santé et l’avenir des patients en traduisant la science en médicaments hautement innovants. La Société concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies rares, les neurosciences et la gastro-entérologie. Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans les thérapies et vaccins dérivés du plasma. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des gens en repoussant la frontière des nouvelles options de traitement et en tirant parti de notre système et de nos capacités améliorées de recherche et développement collaboratifs pour créer un pipeline robuste et varié. Nos employés se sont engagés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires du secteur des soins de santé dans environ 80 pays.

Pour plus d'informations, visiter le site : https://www.takeda.com.

À propos d’Arrowhead Pharmaceuticals

Arrowhead Pharmaceuticals développe des médicaments qui traitent les maladies réfractaires en désactivant les gènes qui les provoquent. En utilisant un large portefeuille de formules chimiques ARN associées à des modes d’administration efficaces, les thérapies d’Arrowhead déclenchent le mécanisme d’interférence ARN pour inhiber rapidement, profondément et durablement les gènes cibles. L’interférence ARN, ou ARNi, est un mécanisme présent dans les cellules vivantes qui inhibe l’expression d’un gène spécifique, affectant ainsi la production d’une protéine spécifique. Les thérapies d’Arrowhead basées sur l’ARNi exploitent ce moyen naturel d’inhibition des gènes. Pour plus d'informations, visitez le site : www.arrowheadpharma.com, ou suivez-nous sur Twitter @ArrowheadPharma. Pour vous inscrire sur la liste de diffusion électronique de la Société et recevoir directement des actualités, visiter le site : http://ir.arrowheadpharma.com/email-alerts.

