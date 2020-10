SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (NASDAQ: VLDR, VLDRW) e RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) sono liete di annunciare che le due società hanno raggiunto un accordo di concessione reciproca di licenze globale e a lungo termine comprendente un vasto assortimento di sensori lidar con visione panoramica a 360 gradi. Questa collaborazione reciprocamente vantaggiosa riguarda i brevetti preesistenti e futuri appartenenti a entrambe le società. Velodyne e RoboSense hanno inoltre acconsentito ad accantonare tutti i procedimenti legali attualmente in corso tra le due società negli Stati Uniti e in Cina.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.