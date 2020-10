MOUNTAIN VIEW, Californië--(BUSINESS WIRE)--Treasure Data™ heeft vandaag zijn Global Partner Program onthuld, dat bureaus, adviesbureaus, technologiedienstverleners, onafhankelijke softwareleveranciers (ISV’s) en dataspecialisten nieuwe certificeringen, training en technische, marketing en verkoop biedt ondersteuning voor het marktleidende Customer Data Platform (CDP) van het bedrijf. Het programma wordt gelanceerd met 20 strategisch geselecteerde partners en zal groeien naarmate we ons klantenbestand in alle gebieden blijven uitbreiden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.