Treasure Data dévoile un programme de partenariat mondial susceptible de satisfaire à la demande pour des plateformes de données clients de niveau entreprise

MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Treasure Data™ a dévoilé aujourd’hui son Programme mondial de partenariat, qui fournit aux agences, sociétés de conseil, fournisseurs de services technologiques, fournisseurs de logiciels indépendants (FLI), et spécialistes des données de nouvelles certifications, des formations, ainsi qu’un support technique, marketing et commercial concernant la plateforme de données clients (Customer Data Platform, CDP) leader du marché de la Société. Le programme sera lancé auprès de 20 partenaires stratégiquement sélectionnés, et devrait croître à mesure que nous poursuivons l’expansion de notre portefeuille de clients sur tous les territoires.

« Les entreprises se tournent vers les partenaires de confiance de leur secteur respectif pour accélérer la transformation numérique axée sur le client et résoudre les défis complexes en matière de données et d’envergure, ainsi que d’autres obstacles qui entravent l’offre d’exceptionnelles expériences de la marque », a déclaré Stephen Lee, vice-président de la stratégie et du développement commercial chez Treasure Data. « Le Programme de partenariat mondial de Treasure Data aide les partenaires d’entreprise de confiance à développer leur expertise technique et leur expérience en matière de CDP, afin de faire croître leurs opportunités de marché et de revenus. »

Les partenaires certifiés aident les clients tout au long de leur parcours de déploiement d’une CDP. Pour les agences et les sociétés de conseil, le programme propose trois niveaux — bronze, argent et or — avec des engagements spécifiques pour chaque niveau en matière de formation en ligne, de marketing conjoint, de fonds de développement de marché, de réductions ainsi que de support technique et commercial. Outre l’accès à la formation CDP Academy de Treasure Data, les partenaires peuvent également recevoir des formations certifiées supplémentaires dans les domaines commercial et technique qui correspondent à des postes clés, allant des opérations commerciales et marketing aux architectes et scientifiques de données. Le programme est également ouvert aux partenaires technologiques choisis par Treasure Data.

« Acxiom et ses partenaires s’efforcent, via des partenariats stratégiques, à promouvoir, chez leurs clients, un changement transformationnel, et nous sommes ravis de travailler avec un outil aussi performant que la CDP de Treasure Data », a déclaré Mike Menzer, président d’Acxiom International. « Les plateformes de données clients créent aujourd’hui une croissance significative, et nous pensons que la combinaison entre Acxiom et Treasure Data constitue une solution clé pour offrir plis de valeur à nos clients. »

« Les CDP telles que Treasure Data jouent un rôle de plus en plus important et aident les spécialistes du marketing à mieux comprendre qui sont leurs clients », a déclaré Jayne Babine, vice-présidente exécutive des partenariats et des ventes chez MightyHive. « Figurant parmi les sociétés mondiales de services marketing multiservice leaders, MightyHive est ravie de s’associer avec Treasure Data afin que nos clients optimisent leurs stratégie et capacités autour du marketing des données. »

La CDP de Treasure Data unifie et libère le plein potentiel des données clients. Elle capte toutes les interactions clients en ligne et hors ligne dès qu’elles se produisent, et aide les entreprises à comprendre toutes les interactions avec les marques, en fournissant les détails précis nécessaires pour engager les clients au bon moment et au bon endroit. Appréciée par plus de 400 organisations à travers le monde, Treasure Data fournit une solution indépendante à l’échelle de l’entreprise qui permet aux partenaires de travailler avec leur infrastructure technologique existante, et qui leur confère la flexibilité nécessaire pour ingérer tous les types de données. Ceci facilite l’intégration de la CDP de Treasure Data avec les offres et ensembles de solutions privilégiés des partenaires, afin d’accélérer la délivrance d’expériences de marque exceptionnelles, personnalisées et basées sur les données.

Parmi les partenaires du Programme mondial de partenariat de Treasure Data figurent : Accenture, Acxiom, MightyHive au niveau Or. Allant, BitBang, Brain+Trust Partners, Merkle (Isobar, Sokrati) Search Discovery, SilverBullet au niveau Argent. AdGlobal360, Ansira, Exostatic, Gravitai, Green Lyzard, HGS Digital, Hero Digital, Hexagon Data, Keyrus, Verticurl au niveau Bronze. Pour en savoir plus sur notre programme de partenariat, rendez-vous sur https://www.treasuredata.com/partnerships/

