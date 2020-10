RIX Industries et Element 1 Corporation s’associent pour déployer des générateurs d’hydrogène destinés aux systèmes de propulsion à pile à combustible

BENICIA, Californie--(BUSINESS WIRE)--RIX Industries (« RIX »), un développeur de premier plan de la technologie de l’énergie pneumatique, a annoncé aujourd’hui avoir reçu une licence technologique concernant les générateurs d’hydrogène à base de méthanol de série M de la part d’Element 1 Corp (e1). Selon les termes de l’accord de licence, RIX a obtenu le droit de fabriquer et de déployer des générateurs d’hydrogène embarqués de la série M d’e1 pour une utilisation dans les applications de mobilité à pile à combustible, y compris les navires marins et les véhicules tout-terrain de type camions miniers, tracteurs et poids lourds, en Amérique du Nord et en Europe.

Tout autour du monde, les gouvernements s’efforcent de réduire les émissions nocives dans l’air et les voies navigables. Le renforcement des réglementations, combiné aux initiatives de développement durable des entreprises, entraîne une migration massive vers des systèmes de propulsion électrique non polluants, dont beaucoup sont basés sur des piles à hydrogène. Grâce aux antécédents de RIX en matière de soutien à l’industrie maritime, y compris à l’US Navy, et au générateur de méthanol en hydrogène d’e1, les utilisateurs finaux ont l’opportunité d’adopter des solutions motrices de piles à combustible et de travailler vers un avenir zéro émission.

« RIX Industries jouit d’une réputation mondiale d’excellence et l’ajout de la technologie de pointe d’e1 à notre portefeuille s’aligne stratégiquement sur notre marque et notre stratégie de croissance », a déclaré Bryan Reid, directeur des ventes chez RIX. « Nous sommes axés sur l’avenir de l’énergie propre et sommes convaincus qu’il existe une opportunité de marché significative qui peut être efficacement saisie par RIX en intégrant le générateur d’hydrogène de série M d’e1 aux solutions énergétiques. »

Le Dr David Edlund, PDG d’e1, a déclaré : « e1 est ravie et privilégiée de collaborer avec RIX. C’est un partenaire de fabrication de premier ordre et un fournisseur agréé de longue date par plusieurs branches des forces armées américaines ainsi que par un large éventail d’utilisateurs finaux commerciaux et industriels. La technologie de génération d’hydrogène embarquée concédée sous licence à RIX est une offre unique d’e1 et elle permet d’accélérer grandement la commercialisation de masse de systèmes de piles à combustible pour une grande variété d’applications de piles à combustible liées au transport. Je pense que notre relation avec RIX va encore s’étendre de façon importante dans un avenir proche », a conclu le Dr Edlund.

Le stockage embarqué du méthanol utilisé par les générateurs d’hydrogène d’e1 nécessite une fraction de l’espace sur un navire maritime par rapport à l’hydrogène comprimé, permettant une plus grande distance entre les ravitaillements. Cette extension de gamme est essentielle non seulement pour les navires, mais également pour les camions moyens et les poids lourds à pile à combustible parcourant de longues distances chaque jour.

À propos de RIX Industries :

Fondée en 1878, RIX Industries est une société axée sur la technologie, qui est basée à Benicia, en Californie, et spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de solutions de stockage, de transfert et de contrôle de l’énergie pneumatique, proposant notamment des systèmes de génération de gaz, des solutions de compresseur de précision ainsi que des technologies de refroidissement cryogénique pour des applications critiques dans les domaines maritime, aérospatial, terrestre, énergétique, industriel et médical.

Visitez www.CreateCompressCool.com pour plus d’informations.

À propos d’Element 1 Corporation :

Element 1 conçoit et développe de nouveaux procédés pour permettre la commercialisation de produits et procédés d’énergie propre et de technologies énergétiques alternatives. En octroyant des licences de propriété intellectuelle à des partenaires stratégiques, notre mission est de réduire de manière notable les obstacles à l’adoption de la technologie de l’hydrogène et des piles à combustible pour toute une gamme d’applications, ainsi que de réduire les déchets et la pollution associés au torchage du gaz naturel.

Pour de plus amples informations sur Element 1, consultez le site www.e1na.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.