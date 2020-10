OSAKA, Giappone, e PASADENA, California--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") e Arrowhead Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ARWR) oggi hanno annunciato un accordo di collaborazione e concessione in licenza per lo sviluppo di ARO-AAT, una terapia sperimentale di fase 2 che sfrutta la tecnica RNAi (RNA interference) e attualmente in fase di sviluppo per il trattamento della malattia epatica correlata ad alfa-1-antitripsina (AATLD). ARO-AAT è una potenziale terapia avanzata, mirata alla riduzione della produzione della proteina mutante alfa-1-antitripsina, che causa la progressione dell'AATLD.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.