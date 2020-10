BENICIA, California--(BUSINESS WIRE)--RIX Industries (“RIX”), prestigiosa azienda dedita allo sviluppo di tecnologie pneumatiche per il settore energetico, ha annunciato oggi di aver acquisito in licenza la tecnologia brevettata per i generatori di idrogeno da metanolo della Serie M di Element 1 Corp (e1). Ai sensi del contratto di licenza in oggetto, RIX ha acquisito i diritti di produzione e implementazione dei generatori di idrogeno di bordo della Serie M di e1 per l’uso in applicazioni per la mobilità a celle a combustibile, comprese imbarcazioni e veicoli fuori strada come camion da miniera, trattori e carrelli elevatori per carichi pesanti in Nord America ed Europa.

Governi di tutto il mondo si stanno impegnando per ridurre le emissioni di sostanze nocive nell’atmosfera e nei corsi d’acqua.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.