AM Best asigna calificaciones de crédito a Kot Insurance Company AG

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado la Calificación de Fortaleza Financiera B++ (buena) y una Calificación de Crédito de Emisor a Largo Plazo “bbb+” a Kot Insurance Company AG (Kot) (Suiza). La perspectiva asignada a estas Calificaciones de Crédito (calificaciones) es estable. Kot es una reaseguradora cautiva de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa estatal de gas y petróleo de México.

Estas calificaciones reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, asi como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada. Las calificaciones también reflejan una baja de calificación debido al perfil creditico más débil de PEMEX.

La evaluación de fortaleza financiera de Kot se basa en la capitalización ajustada al riesgo, medida en base al Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), considerada la más fuerte. AM Best espera que Kot mantenga un margen sobre los requisitos mínimos para la evaluación BCAR de más fuerte, respaldado por su bajo apalancamiento de suscripción neto y su estrategia de inversión de bajo riesgo. Un factor de contrapeso en la evaluación es la dependencia en el reaseguro para la suscrición de riesgos grandes; no obstante, el riesgo asociado a la dependencia en el reaseguro se mitiga en parte por relaciones duraderas con reaseguradoras de buena calidad crediticia.

Las robustas ganancias históricas de Kot han estado respaldados por sus resultados técnicos. El índice combinado permaneció en un nivel excelente al 20 % en 2019 (2018: 21 %), por debajo del medio de cinco años del 38 % (2015-2019).

Kot tiene un historial de ganancias operativas sólidas, que se refleja en un índice de rentabilidad sobre los recursos propios con una media de cinco años (2015-2019) del 24%. AM Best espera que el desempeño operativo de Kot siga respaldando la evaluación de fuerte, aunque los resultados prospectivos están expuestos a cierto grado de volatilidad derivada de pérdidas de baja frecuencia y alta gravedad.

Kot se encuentra bien integrada con PEMEX y es importante para el grupo como una herramienta rentable de gestión de riesgos. Sin embargo, al ser la única reaseguradora cautiva de PEMEX, los riesgos suscritos de Kot se concentran en México.

