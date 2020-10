OSAKA, Japan & PASADENA, Californië--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502 / NYSE: TAK) (“Takeda”) en Arrowhead Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ARWR) hebben vandaag een samenwerkings- en licentieovereenkomst aangekondigd voor ontwikkelen ARO-AAT, een fase 2-onderzoek naar RNA-interferentie (RNAi) -therapie in ontwikkeling voor de behandeling van alfa-1-antitrypsine-geassocieerde leverziekte (AATLD). ARO-AAT is een potentiële eersteklas therapie die is ontworpen om de productie van gemuteerd alfa-1-antitrypsine-eiwit, de oorzaak van AATLD-progressie, te verminderen.

