MessageBird 获2亿美元C轮融资，估值达30亿美元

阿姆斯特丹、旧金山和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的全渠道云通信平台MessageBird今天宣布，完成2亿美元的C轮融资，公司估值达30亿美元。此轮融资由硅谷的Spark Capital领投，跟投方包括Bonnier、Glynn Capital、LGT Lightstone、Longbow、Mousse Partners和New View Capital。作为此次投资的一项重要内容，Spark Capital的普通合伙人Will Reed将加入MessageBird的董事会。现有投资方Accel、Atomico和Y-Combinator也参与了此轮融资。

由于受疫情影响，此次投资以远程方式开展，其背景是全球企业纷纷从实体店面和呼叫中心服务，向完全远程办公和全网络销售模式转型，因此迫切需要跨越更广泛渠道、更多消息优先的客户通信工具。这也促使MessageBird从纯粹的通信平台即服务（CPaaS）公司到全球第一家也是唯一一家全渠道平台即服务（OPaaS）公司的发展演变。这笔融资将用于MessageBird全球团队的规模扩充至三倍，并在公司正式推出“随时随地开展工作”（“Work from Anywhere”）的策略之后，进一步扩展其欧洲、亚洲和拉丁美洲的核心市场。

MessageBird创始人兼首席执行官Robert Vis表示：“我只是希望，当我们向某个企业发送消息时再也不会那么卡顿了。MessageBird开创OPaaS背后的理念是全球企业应与世界各地的客户，通过他们偏好的沟通渠道实现零接触交流。此轮融资的结果表明，世界各地的客户希望传统企业都能采用这种全新的消息优先全渠道通信方式，而MessageBird拥有市场领先的产品，可以帮助他们实现这一目标。”

Spark Capital的普通合伙人Will Reed表示：“越来越多地消费者要求企业通过其喜欢的应用软件进行沟通，因此企业最终将被迫大规模采用全渠道策略。Robert和MessageBird团队构建了一个最好的平台，可以在全球范围内通过任意渠道与任意客户进行沟通，并且其全套软件产品可以增强并自动执行交互，从而使企业能够在全新的消息优先领域脱颖而出。”

真正的全渠道体验是要将客户沟通从低效的电子邮件和语音渠道转移到更具动态性的消息渠道。这就要求对于企业和消费者的每一次交互都有着统一的语境。这一点现在能够实现，得益于MessageBird拥有全套的相关产品，包括：

在Messagebird的15,000个全球客户中，有三分之一目前已通过其Flowbuilder、Inbox或Omnichannel Widget产品过渡到了全渠道云通信方式。MessageBird得到了20,000多个客户的广泛信任，其中既有汉莎航空、喜力、Hugo Boss、Rituals Cosmetics、SAP等知名品牌，也有Uber、Glovo、HelloFresh、Deliveroo等快速发展的新兴企业。

关于MESSAGEBIRD

MessageBird创立于2011年，是一家全球领先的全渠道云通讯平台公司，提供一整套全渠道产品和云通讯API，使开发者和企业能够通过任意渠道与世界各地的任意客户进行沟通。

创立之后的最初六年，MessageBird凭一己之力实现盈利，此后获得了美国Accel Partners和英国Atomico合计6000万美元的A轮融资，成为欧洲软件公司所获投资数额最大的公司之一。

MessageBird得到了15,000多个客户的广泛信任，其中既有汉莎航空、喜力、Hugo Boss、Rituals Cosmetics、SAP等知名品牌，也有Uber、Glovo、HelloFresh、Deliveroo等快速发展的新兴企业。

MessageBird在阿姆斯特丹、旧金山、新加坡、波哥大、伦敦、上海、都柏林、汉堡和悉尼设有分支机构。

关于SPARK CAPITAL

我们是Spark Capital，投资于我们喜欢的产品，而开发这些产品的企业也是我们所欣赏的，例如Affirm、Carta、Cruise、Discord、Oculus、Plaid、Postmates、Slack、Twitter和Wayfair。我们知道，成功既没有剧本也没有公式，我们要做的是帮助创始人实现自己的成功之道。Spark Capital投资于所有领域的所有项目阶段，在旧金山、波士顿和纽约市设有业务机构。