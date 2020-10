MessageBird levanta 200 milhões de dólares em Série C e torna-se o mais recente unicórnio europeu

Amesterdão, São Francisco e Singapura--(BUSINESS WIRE)--A MessageBird, plataforma líder mundial de comunicações omnicanal na nuvem, anuncia hoje o fecho de uma ronda Série C no valor de 200 milhões de dólares, liderada pela americana Spark Capital, atingindo uma avaliação de 3 mil milhões de dólares. A ronda contou com a participação dos investidores de capital de risco Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners e New View Capital, e o reforço dos investidores já existentes, Atomico e Y-Combinator. O general partner da Spark Capital, Will Reed, entrará no conselho de administração da empresa que acaba de se tornar o mais recente unicórnio europeu.

Este investimento, levantado remotamente durante o confinamento, surge no seguimento de um aumento da procura de empresas por uma gama mais ampla de ferramentas de comunicação direta com o cliente, através de um vasto leque de canais, para fazerem face aos desafios da transição de lojas físicas e atendimento ao cliente através de call centers para equipas totalmente remotas e canais de vendas online.

Estas circunstâncias aceleraram a evolução da MessageBird, passando de uma Communications Platform as a Service (CPaaS) para a primeira e única empresa no mundo na categoria de Omnichannel Platform as a Service (OPaaS). O financiamento será usado para triplicar o tamanho da sua equipa global e expandir a sua presença na Europa, na Ásia e na América Latina, um crescimento suportado pelo lançamento da política de “trabalho a partir de qualquer sítio”.

“O meu desejo é viver num mundo onde possa enviar mensagens de texto para uma empresa e nunca mais ficar em espera. A MessageBird foi pioneira na criação de uma OPaaS com base na ideia de que as empresas globais devem conseguir comunicar sem atrito com os seus clientes, em qualquer parte do mundo e através do canal que estes preferirem”, afirma Robert Vis, fundador e CEO da MessageBird. “Esta ronda é a confirmação de que há uma procura reprimida de consumidores em todo o mundo que também desejam que as empresas tradicionais entrem neste admirável mundo novo de mensagens omnicanal e temos o produto líder no mercado para os ajudar a fazer exatamente isso”.

“À medida que os consumidores exigem cada vez mais que as empresas comuniquem nas suas aplicações preferidas, as empresas estão finalmente a ser forçadas a adotar estratégias omnicanal em escala”, explica Will Reed, General Partner da Spark Capital. “Robert e a equipa da MessageBird criaram a melhor plataforma para envolver qualquer cliente em qualquer canal, a nível global – com um conjunto de produtos de software que aprimoram e automatizam essas interações –, permitindo que as empresas se destaquem no novo mundo de mensagens diretas”.

Uma verdadeira experiência omnicanal consiste em mudar o contacto com o cliente dos canais ineficientes de e-mail e voz para canais de mensagens mais dinâmicos e instantâneos, o que requer produtos para empresas e consumidores. O pacote de produtos da MessageBird assegura este serviço e inclui:

Inbox – Omnicanal gratuito para apoio e cativação do consumidor que permite que empresas, de qualquer parte do mundo, comuniquem e partilhem conteúdos com qualquer cliente, instantaneamente, através do WhatsApp, SMS, Voz, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line e Telegram. As mensagens recebidas em qualquer canal são agrupadas numa única conversa do cliente para facilitar a emissão de senhas e a resposta;

Omnichannel Chat Widget – transforma páginas estáticas em conversas dinâmicas, permitindo que os clientes comuniquem com as equipas da empresa através do seu website, da sua aplicação, no live chat ou em qualquer serviço de mensagens (WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS, entre outros);

Flow Builder – uma plataforma RPA (automação robótica de processos) para negócios, que permite que qualquer empresa também crie experiências omnicanal personalizadas;

Por fim, a MessageBird é o único serviço com relações preferenciais com os principais fornecedores de plataformas de mensagens, permitindo que clientes de todo o mundo comuniquem e partilhem conteúdos com qualquer empresa, de forma instantânea.

Um terço das 15.000 empresas globais que trabalham com a Messagebird já fez a transição para comunicações omnicanal na nuvem, através dos seus produtos Flowbuilder, Inbox ou Omnichannel Widget. A MessageBird já conta com a confiança de mais de 20.000 consumidores de marcas reconhecidas como a Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics e SAP, bem como de negócios disruptivos de rápido crescimento, como a Uber, Glovo e Deliveroo.

Sobre a MessageBird

Fundada em 2011 e desenvolvida nos primeiros 6 anos, a MessageBird é a plataforma líder mundial de comunicações omnicanal na nuvem, oferecendo um conjunto de produtos omnicanal e APIs de comunicações na nuvem que permitem que programadores e empresas comuniquem com clientes, em praticamente todos os cantos do planeta e através de qualquer canal.

A empresa, fundada em 2011, esteve em desenvolvimento e foi lucrativa durante seis anos, antes de levantar uma das maiores rondas em Série A de uma empresa europeia de software (60 milhões de dólares da Accel Partners, investidor americano, e da Atomico, investidor inglês).

A MessageBird tem a confiança de mais de 15.000 clientes, de marcas estabelecidas como a Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics e SAP, bem como negócios disruptivos de rápido crescimento como a Uber, HelloFresh e Deliveroo.

A empresa mantém escritórios em Amesterdão, São Francisco, Singapura, Bogotá, Londres, Xangai, Dublin, Hamburgo e Sidnei.

Sobre a Spark Capital

Somos a Spark Capital, investidores em produtos que amamos desenvolvidos por criadores que admiramos, entre os quais a Affirm, Carta, Cruise, Discord, Oculus, Plaid, Postmates, Slack, Twitter e Wayfair. Sabemos que não existem manuais ou fórmulas para o sucesso e estamos aqui para ajudar os fundadores a conquistar o seu próprio caminho. Investimos em todos os setores e estágios da empresa e trabalhamos em São Francisco, Boston e Nova Iorque.