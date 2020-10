MessageBird tar in 200 miljoner USD i Serie C-investering till en 3 miljarder USD-värdering, samtidigt som den globala efterfrågan på den ledande lösningen Omnichannel Platform-as-a-Service (OPaaS) tilltar under restriktionerna.

Amsterdam, San Francisco och Singapore--(BUSINESS WIRE)--

MessageBird, världens ledande molnbaserade omnikanal-kommunikationsplattform, meddelar idag att man tagit in 200 miljoner USD i en ny Serie C-investeringsrunda. Silicon Valley-bolaget Spark Capital är den främsta investeraren i företaget, som värderas till tre miljarder USD. Bland ytterligare investerare syns Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners och New View Capital. I samband med investeringen tar också Spark Capital-delägaren Will Reed plats i styrelsen. Accel, Atomico och Y-Combinator som alla redan investerat tidigare, deltar också denna gång.

Den nya investeringsrundan har genomförts på distans under pandemirestriktionerna och sker samtidigt som marknaden allt mer efterfrågar ett bredare utbud av så kallade messaging first-verktyg i fler kommunikationskanaler, då en stor del av den kundservice som skett i butik och via callcenters nu måste flytta online, samtidigt som personalen arbetar på distans. Detta har accelererat MessageBirds utveckling från Communications Platform as a Service (CPaaS) till världens första och enda Omnichannel Platform as a Service (OPaaS).

Finansieringen kommer att användas för att tredubbla antalet anställda globalt och expandera på nyckelmarknader i Europa, Asien och Sydamerika, detta med hjälp av företagets nya omfattande distansarbetespolicy ”Work from Anywhere”.

”Jag vill leva i en värld där jag kan interagera med ett företag utan att behöva stå i kö och vänta. MessageBird bryter ny mark med OPaaS (Omnichannel Platform as a Service) – det hela baseras på idén att globala företag ska ha en friktionsfri kommunikation med sina kunder över hela världen genom den kanal som de föredrar”, säger Robert Vis, grundare och vd MessageBird.”Den här senaste rundan är en bekräftelse på det finns en uppdämd efterfrågan bland kunder världen över som vill att traditionella företag tar steget in i den nya värld som messaging-first genom omnikanal innebär, och vi har produkten för att hjälpa dem att göra just detta”

”Konsumenter efterfrågar i allt högre grad möjligheten att komma i kontakt med företag genom sina favoritappar, vilket i sin tur tvingar företag att börja använda omnikanal-strategier i en större skala”, säger Will Reed, delägare i Spark Capital. “MessageBird-teamet har byggt den bästa plattformen för att kunna engagera kunder världen över genom vilken kanal som helst. I kombination med mjukvara som både förbättrar och automatiserar dessa interaktioner gör att företag kan visa framfötterna i den nya messaging-first-världen”.

Med en genuin omnikanal-lösning kan kundkommunikationen flyttas från ineffektiva kanaler som e-post och samtal till mer dynamiska kommunikationskanaler. Detta förutsätter att både företagets och kundens produkt har samma kontext i varje interaktion, något som nu är möjligt tack vare MessageBirds produktportfölj som inkluderar:

Inbox –kostnadsfri omnikanal-kundtjänst och support som gör det möjligt för företag världen över att kommunicera och dela multimedia genom WhatsApp, SMS, Voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line och Telegram. Inkommande meddelanden i dessa kanaler grupperas samman till en enda kundtråd vilket gör det enkelt att kategorisera och svara.

Omnichannel Chat Widget – förvandlar statiska sidor till dynamiska konversationer och gör så att kunder kan kommunicera med företagets team via hemsidan, i dess app, via livechatt eller genom vilken meddelandetjänst som helst (WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS, med flera).

Flow Builder – En RPA-plattform för affärskommunikation som gör det möjligt för företag att skapa skräddarsydda omnikanal-upplevelser.

MessageBird är den enda plattformen som har ”preferred supplier”-samarbeten med alla stora meddelandeplattformer, vilket gör att kunder snabbt och enkelt kan kommunicera och dela multimedia med vilket företag som helst.

En tredjedel av Messagebirds 15 000 kunder har gått över till molnkommunikation med FlowBuilder, Inbox och Omnichannel Widget. Idag använder 20 000 kunder världen över Messagebird, från väletablerade företag som Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics och SAP, till snabbväxande förändringdrivare som Uber, Glovo, HelloFresh och Deliveroo.

OM MESSAGEBIRD

MessageBird grundades 2011 och är världens ledande molnkommunikationsplattform för omni-channel. Bolaget erbjuder en portfölj av lösningar inklusive omnikanal-produkter och molnkommunikations API:er som gör det möjligt för utvecklare och företag att kommunicera med kunder världen över i valfri kanal.

MessageBird växte organiskt innan de 2017 tog in 60 miljoner USD, av de största serie A-rundorna för ett europeiskt mjukvarubolag någonsin, från Accel Partners och Atomico.

MessageBird har fler än 15 000 kunder, inklusive etablerade varumärken md lång historia som Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics och SAP, samt snabbt växande förändringsorienterade bolag som Uber, HelloFresh och Deliveroo.

Företaget har kontor i Amsterdam, San Francisco, Singapore, Bogota, London, Shanghai, Dublin, Hamburg och Sydney.

OM SPARK CAPITAL

Spark Capital investerar i produkter som Affirm, Carta, Cruise, Discord, Oculus, Plaid, Postmates, Slack, Twitter och Wayfair. Företaget investerar i alla sektorer och stadier och har kontor i San Francisco, Boston och New York.