MessageBird raccoglie 200 milioni di dollari con un round di finanziamento di Serie C, con una valutazione di 3 miliardi di dollari.

Amsterdam, San Francisco & Singapore--(BUSINESS WIRE)--MessageBird, la principale piattaforma di comunicazione cloud omnicanale a livello mondiale, ha annunciato oggi la chiusura di un nuovo round di finanziamento di Serie C da 200 milioni di dollari guidato da Spark Capital dalla Silicon Valley, con una valutazione di 3 miliardi di dollari, con la partecipazione di Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners e New View Capital. Questa operazione prevede l’ingresso del socio accomandatario di Spark Capital, Will Reed, nel consiglio di amministrazione di MessageBird. Anche gli investitori esistenti Accel, Atomico e Y-Combinator hanno partecipato a questo round.

Questo ultimo investimento, raccolto da remoto durante il lockdown, arriva sulla scia di un'impennata globale della domanda di nuovi e diversi strumenti di comunicazione attraverso una molteplicità di canali da parte delle aziende per far fronte alle richieste dei clienti che utilizzano la messaggistica. Le aziende in tutto il mondo cercano faticosamente di far fronte al passaggio dal servizio clienti fisico in negozio e basato su call center, a una forza lavoro completamente remota e a vendite esclusivamente online. Ciò ha accelerato l'evoluzione di MessageBird da società con una proposta di Piattaforma puramente di Comunicazione as-a-Service (Communications Platform as a Service - CPaaS) alla prima e unica società al mondo con un’offerta di Piattaforma Omnicanale as-a-Service (OPaaS).

Il finanziamento sarà utilizzato per triplicare il team globale di MessageBird e per un’ulteriore espansione nei suoi principali mercati in Europa, Asia e America Latina, poiché la società persegue ufficialmente una politica “Work from Anywhere”.

“Vorrei vivere in un mondo in cui è possibile mandare messaggi a un'azienda e non rimanere bloccato in attesa di una risposta. MessageBird ha aperto la strada a OPaaS (Omnichannel Platform as a Service) sulla base dell'idea che le aziende globali dovrebbero avere una comunicazione il più possibile fluida e priva di malintesi con i propri clienti in qualsiasi parte del mondo e su qualsiasi canale vogliano", ha affermato Robert Vis, fondatore e CEO di MessageBird. "Questo ultimo round conferma che c'è una domanda sotterranea da parte dei clienti finali a livello globale, che desiderano che anche le aziende tradizionali si muovano nell’innovativo e rivoluzionario mondo di messaggistica omnicanale. Noi abbiamo il prodotto più forte sul mercato per aiutarli a fare proprio questo".

“Poiché i consumatori richiedono sempre più un dialogo all’interno delle loro app preferite con le aziende, queste ultime si trovano a dover adottare strategie omnicanale su larga scala", ha affermato Will Reed, General Partner di Spark Capital. "Robert e il team di MessageBird hanno creato la migliore piattaforma per interagire con tutti i clienti su qualsiasi canale, a livello globale, insieme a una suite di prodotti software che migliorano e automatizzano la comunicazione, consentendo alle aziende di distinguersi nel nuovo mondo della messaggistica”,

Una vera esperienza omnicanale consiste nello spostare l’interazione con i clienti dai canali poco efficienti di posta elettronica e voce a canali di messaggistica più dinamici. Ciò richiede che la tecnologia a disposizione di aziende e consumatori consenta di avere a disposizione un contesto unico in cui far avvenire ogni interazione. Questo è ora possibile grazie alla suite di prodotti MessageBird, tra cui:

Inbox - Assistenza omnicanale gratuita e interazione con i clienti: Inbox consente alle aziende di tutto il mondo di comunicare e condividere rich media con qualsiasi cliente istantaneamente su WhatsApp, SMS, Voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line e Telegram. I messaggi in arrivo su ciascun canale vengono raggruppati in un unico thread relativo al cliente, per una facile gestione e risposta.

Omnichannel Chat Widget - Trasforma le pagine statiche in conversazioni dinamiche, consentendo ai clienti di comunicare con i team di riferimento sulla home page dell’azienda, nella app, sulla live chat o su qualsiasi servizio di messaggistica (WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS e altro).

Flow Builder - Una piattaforma RPA (Robotic Process Automation) per la messaggistica aziendale. Flow Builder consente a qualsiasi azienda di creare anche esperienze omnicanale su misura.

Infine, MessageBird è l'unica piattaforma che può contare su rapporti privilegiati con le principali piattaforme di messaggistica, consentendo ai clienti in tutto il mondo di comunicare e condividere rich media con qualsiasi azienda istantaneamente.

Un terzo dei 15.000 clienti mondiali di Messagebird è già passato all'utilizzo delle comunicazioni cloud omnicanale tramite i prodotti Flowbuilder, Inbox o Omnichannel Widget. MessageBird è considerato affidabile da marchi affermati come Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics e SAP, nonché da brand rivoluzionari in rapida crescita come Uber, Glovo, HelloFresh e Deliveroo.

MessageBird è la piattaforma di comunicazione cloud omnicanale leader a livello mondiale che offre una suite di prodotti omnicanale e API di comunicazione cloud che permettono a sviluppatori e aziende di comunicare con i clienti praticamente in ogni angolo del pianeta e su qualsiasi canale.

L'azienda, fondata nel 2011, è stata redditizia per sei anni prima di raccogliere uno dei più grandi round di finanziamento di serie A per un'azienda di software europea (60 milioni di dollari dalla statunitense Accel Partners e da Atomico, con sede nel Regno Unito).

MessageBird è considerata affidabile da oltre 15.000 clienti, che vanno da marchi affermati come Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics e SAP, a brand rivoluzionari e in rapida crescita come Uber, HelloFresh e Deliveroo.

L'azienda ha uffici ad Amsterdam, San Francisco, Singapore, Bogotà, Londra, Shanghai, Dublino, Amburgo e Sydney.

Spark Capital. Siamo investitori in prodotti che amiamo, di creatori che ammiriamo, tra cui Affirm, Carta, Cruise, Discord, Oculus, Plaid, Postmates, Slack, Twitter e Wayfair. Sappiamo che non ci sono manuali di istruzioni o formule per il successo e siamo qui per aiutare i fondatori a vincere a modo loro. Investiamo in tutti i settori e le fasi e operiamo a San Francisco, Boston e New York City.