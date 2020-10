MessageBird rejser $200 mio i Serie C-runde med en $3 mia. værdiansættelse efter stigende global efterspørgsel på ledende Omnichannel Platform-as-a-Service (OPaaS) under lockdown

Amsterdam, San Francisco & Singapore--(BUSINESS WIRE)--MessageBird, verdens ledende omnichannel cloud communications-platform, annoncerer i dag afslutningen på en ny $200 mio. Serie C-runde anført af Silicon Valley’s Spark Capital med en værdiansættelse på $3 mia. og med deltagelse af Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners og New View Capital. Som en del af denne investering vil Spark Capital General Partner Will Reed blive en del af MessageBirds bestyrelse. Allerede eksisterende investorer Accel, Atomico, og Y-Combinator deltog også i denne runde.

Denne seneste investering, som blev rejst på afstand under lockdown’en, kommer efter en stigende global efterspørgsel på en lang række ”messaging-first” kundekommunikations-værktøjer på tværs af mange flere kanaler, i takt med at virksomheder verden rundt kæmper med at håndtere skiftet fra kundeservice i en fysisk butik og call centre-baseret kundeservice til en arbejdsstyrke, der arbejder 100% hjemmefra og til salg, der kun foregår online. Dette har accelereret MessageBirds udvikling fra at være en ren Communications Platform as a Service (CPaaS)-virksomhed til at blive verdens første og eneste Omnichannel Platform as a Service (OPaaS)-virksomhed. Investeringen vil blive brugt til at tredoble størrelsen på MessageBirds globale team og udvide yderligere på virksomhedens kernemarkeder i Europa, Asien og Latinamerika samtidig med, at den lancerer en “Work from Anywhere”-politik.

”Jeg ønsker bare at leve i en verden, hvor jeg kan sms’e med en virksomhed og aldrig skulle vente i kø igen. MessageBird har banet vejen for OPaaS (Omnichannel Platform as a Service) baseret på idéen om, at globale virksomheder bør kunne føre en gnidningsløs kommunikation med deres kunder overalt i verden og på en hvilken som helst kanal, de foretrækker,” siger MessageBirds stifter & CEO, Robert Vis.

”Denne investeringsrunde er et bevis på, at der er opbygget stor efterspørgsel fra kunderne overalt i verden, der også ønsker, at traditionelle virksomheder rykker ind i denne nye messaging-first omnichannel-verden, og vi har det førende produkt på markedet til at hjælpe dem med at gøre lige præcis det.”

”I takt med at forbrugerne i højere grad efterspørger, at virksomheder kommunikerer med dem i deres foretrukne apps, bliver virksomhederne nu omsider tvunget til at tage omnichannel-strategier i brug i langt større grad,” siger General Partner hos Spark Capital, Will Reed.

”Robert og MessageBird-teamet har bygget den bedste platform til at kommunikere med enhver kunde på enhver kanal globalt – sammen med en pakke af softwareprodukter, der forstærker og automatiserer disse interaktioner – hvilket sætter virksomheder i stand til at skille sig ud i denne nye messaging-first-verden.”

En ægte omnichannel-oplevelse handler om at flytte kundens kommunikation væk fra ineffektive kanaler som email og telefon til mere dynamiske messaging-kanaler. Det kræver produkter til både virksomheder og forbrugere, der kan sørge for en samlet kontekst omkring hver enkelt interaktion. Dette er nu muligt takket være MessageBirds produkter, deriblandt:

Inbox – Gratis omnichannel kundesupport og kundeengagement. Inbox gør det muligt for virksomheder overalt i verden at kommunikere og dele Rich Media med enhver kunde omgående på WhatsApp, SMS, Voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line og Telegram. Indgående beskeder på tværs af alle kanaler grupperes i én enkelt kundetråd for nemt at kunne skabe en supportanmodningskø og svare kunden.

Omnichannel Chat Widget – forandrer statiske sider til dynamiske samtaler og sætter kunden i stand til at kommunikere med dit team på din hjemmeside, i din app, på live-chat eller en hvilken som helst kommunikationsservice (WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS, og mange andre).

Flow Builder - En RPA-platform til virksomhedskommunikation, der også gør det muligt for enhver virksomhed at skabe skræddersyede omnichannel-oplevelser.

Sidst, men ikke mindst, er MessageBird den eneste platform med foretrukne leverandørforhold med alle de største kommunikationsplatforme, hvilket gør det muligt for kunder overalt i verden omgående at kommunikere og dele Rich Media med enhver virksomhed.

En tredjedel af MessageBirds 15.000 globale kunder er nu gået over til at benytte sig af omnichannel cloud communications via deres Flowbuilder-, Inbox- eller Omnichannel Widget-produkter. MessageBird bruges af mere end 20.000 kunder fra etablerede brands som Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics og SAP, såvel som hastigt voksende nye virksomheder som Uber, Glovo, HelloFresh og Deliveroo.

OM MESSAGEBIRD

MessageBird blev etableret i 2011 og er verdens førende omnichannel cloud communications-platform, der tilbyder en række omnichannel-produkter og Cloud Communications-API’er, som gør det muligt for udviklere og virksomheder at kommunikere med deres kunder stort set overalt på jordkloden og på enhver kommunikationskanal.

Virksomheden var boostrappet og profitabel i seks år, før den rejste en af de største Serie A-runder for en erupæisk softwarevirksomhed ($60 mio. fra amerikanske Accel Partners og britiske Atomico).

Virksomheden har kontorer i Amsterdam, San Francisco, Singapore, Bogota, London, Shanghai, Dublin, Hamborg og Sydney.

OM SPARK CAPITAL

Vi er Spark Capital, investorer i produkter, vi elsker, som er skabt af virksomheder, vi beundrer, deriblandt Affirm, Carta, Cruise, Discord, Oculus, Plaid, Postmates, Slack, Twitter, og Wayfair. Vi ved, at der ikke findes nogle regler eller opskrifter på succes, og vi er her for at hjælpe grundlæggerne af virksomheder med at vinde på deres egen måde. Vi investerer i alle brancher og på alle niveauer, og vi arbejder fra San Francisco, Boston og New York City.