Kommunikasjonstjenesten MessageBird henter 200 millioner dollar i ny emisjon

Amsterdam, San Francisco & Singapore--(BUSINESS WIRE)--MessageBird, verdens ledende skybaserte, omnikanal-kommunikasjonsplattform, har i dag avsluttet en C-runde emisjon på 200 millioner US dollar, som verdsetter selskapet til 3 milliarder dollar. Emisjonen har vært ledet av Silicon Valley’s Spark Capital med deltakelse fra Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners og New View Capital.

Som en del av denne siste investeringsrunden vil Will Reed, General Partner i Spark Capital, ta plass i MessageBirds styre. Eksisterende investorer Accel, Atomico og Y-Combinator har også deltatt i emisjonsrunden.

Den siste emisjonsrunden er et resultat av en global økning i etterspørsel etter meldingsbaserte, kunderettede kommunikasjonsverktøy med større kanalbredde. Internasjonale selskaper sliter med å håndtere dreiningen fra fysisk call centre-basert kundeservice til en hjemmesittende arbeidsstyrke og rent nettbasert salg. Dette har akselerert MessageBirds utvikling fra et selskap som leverer kommunikasjonsplattformer, til verdens første og eneste selskap som leverer omnikanal-plattformer.

Finansieringen skal brukes til å tredoble størrelsen på MessageBirds globale team, og fortsette veksten i kjernemarkedene Europa, Asia og Sør-Amerika. Selskapet lanserer også en «Jobb fra hvor som helst» («Work from Anywhere») policy.

- Jeg vil leve i en verden der jeg kan sende melding med et selskap og aldri bli satt på vent igjen. MessageBird har vært pionerer i omnikanale plattformtjenester, basert på ideen om at globale selskaper burde ha sømløs kommunikasjon med sine kunder uansett hvor i verden de er, og hvilken kanal de bruker, sier Robert Vis, gründer og CEO i MessageBird.

- Denne emisjonsrunden er en bekreftelse på at det er et behov fra kunder over hele verden om at tradisjonelle selskaper tar steget inn i en ny «melding-først» omnikanal verden, og vi har det ledende produktet på markedet til å hjelpe dem med dette, sier Vis.

- Mens forbrukere i større grad krever at selskaper snakker med dem gjennom appene de selv foretrekker, blir selskaper endelig tvunget til å adoptere omnikanal-strategier i storskala. Robert og MessageBird har bygget den beste plattformen for å snakke med alle kunder i alle kanaler, over hele verden. I tillegg har de en portefølje med softwareprodukter som forbedrer og automatiserer disse møtene, sier Will Reed, General Partner i Spark Capital.

MessageBirds produkter

En ekte omnikanal opplevelse handler om å flytte kundenes engasjement bort fra ineffektive kanaler som e-post eller telefon til mer dynamiske meldingsbaserte kanaler. Det krever at produktene tilpasset både selskaper og forbrukere inneholder en enhetlig kontekst for hver interaksjon. Dette er nå mulig gjennom MessageBirds produktportefølje, som inneholder:

Inbox – Gratis omnikanal-basert kundeservice. Inbox gir selskaper over hele verden muligheten til å komunisere og dele bilder og video med alle kunder gjennom platformer som WhatsApp, SMS, Voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line og Telegram. Innkommende meldinger fra alle kanaler blir grupert sammen i én kundetråd for enkel respons og kategorisering.

Omnichannel Chat Widget – forvandler statiske sider til dynamiske samtaler, og gir kunder muligheten til å kommunisere med selskapene via hjemmeside, app, direkte chat eller andre meldingstjenester, som WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS osv.

Flow Builder – en RPA-plattform for forretningsbasert meldingstjeneste. Flow Builder gir også selskaper muligheten til å bygge skreddersydde omnikanal-opplevelser.

Avslutningsvis, MessageBird er den eneste plattformen som er foretrukket leverandør for alle ledende meldingsplattformene. Dette gjør at alle kunder over hele verden når som helst kan kommunisere med alle selskaper.

En tredjedel av MessageBirds 15.000 globale kunder har nå gjennomført overgangen til å bruke omnikanal-basert skykommunikasjon via deres Flowbuilder, Inbox eller Omnichannel Widget-produkt. MessageBird brukes av over 20.000 kunder, fra etablerte merkevarer som Lufthansa Airlines, Heineken og Hugo Boss til hurtigvokstende disruptive aktører som Uber, Glovo, HelloFresh og Deliveroo.

OM MESSAGEBIRD

Selskapet ble grunnlagt i 2011 på ideen om en fremtidig verden basert på omnikanal skybasert kommunikasjon mellom selskaper og kundene. Selskapet gikk med overskudd i seks år, før de gjennomførte en av de største A-runde emisjonene for et europeisk softwareselskap noen gang (60 millioner US dollar fra Accel Partners (US) og Atomico (UK)).

MessageBird har over 15.000 kunder, blant annet etablerte merkevarer som Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics og SAP, og disruptive selskaper som Uber, HelloFresh og Deliveroo. Selskapet har kontorer i Amsterdam, San Francisco, Singapore, Bogota, London, Shanghai, Dublin, Hamburg og Sydney.

OM SPARK CAPITAL

Spark Capital investerer i produkter vi elsker fra skapere vi beundrer, som Affirm, Carta, Cruise, Discord, Oculus, Plaid, Postmates, Slack, Twitter og Wayfair. Vi vet at det fins ingen manus eller formler for suksess og vi hjelper gründere med å lykkes på veien. Vi investerer i alle bransjer og sektorer, og har kontorer i San Francisco, Boston og New York City.