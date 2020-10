OSLO, Norvegia--(BUSINESS WIRE)--NEC OncoImmunity AS (NOI), una controllata di NEC Corporation (NEC), e l'Oslo University Hospital (OUH) sono lieti di annunciare di aver recentemente ottenuto dal Research Council of Norway (RCN) una prestigiosa sovvenzione per lo sviluppo di una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale (AI) che consentirà di progettare rapidamente soluzioni diagnostiche mirate alle cellule T per le malattie infettive emergenti o endemiche. Obiettivo del progetto è lo sviluppo di un'innovativa diagnostica delle cellule T per l'attuale pandemia da COVID-19, a integrazione dei test sierologici in uso, migliorando così la capacità di identificazione delle risposte immunitarie e dell'immunità acquisita, fattore assolutamente necessario per affrontare la crisi da COVID-19.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.