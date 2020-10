MessageBird haalt 200 miljoen dollar op

AMSTERDAM & SAN FRANCISCO & SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--MessageBird, dat met zijn omnichannel platform-as-a-service wereldwijd communicatie-complexiteit vereenvoudigt, heeft een nieuwe kapitaalinjectie opgehaald van 200 miljoen dollar. Dit gebeurde in een Series C investeringsronde, geleid door Spark Capital, waarin het van origine Nederlandse bedrijf op inmiddels 3 miljard dollar wordt gewaardeerd. Als onderdeel van de investering treedt Will Reed, General Partner bij Spark Capital, toe tot de board van MessageBird.

De investeringsronde, die tijdens de lockdown-periode remote werd georganiseerd, komt voort uit de groeiende vraag naar communicatiemiddelen tijdens diezelfde lockdown. Wereldwijd zoeken bedrijven naar andere manieren om met klanten te communiceren, nu fysiek bezoek aan winkels wordt afgeraden en de traditionele bezetting van callcenters door het thuiswerken onmogelijk is. Dit zorgde ervoor dat MessageBird haar dienstverlening ontwikkelde van een communicatie-platform-as-a-service (CPaaS) naar ‘s werelds eerste omnichannel-platform-as-a-service (OPaaS). De financiering zal worden gebruikt om de omvang van het wereldwijde team van MessageBird te verdrievoudigen en verder uit te breiden naar kernmarkten in Europa, Azië en Latijns-Amerika. Het bedrijf start bovendien officieel een ‘Work from Anywhere’-beleid.

Het omnichannel platform stelt bedrijven in staat om overal vandaan te communiceren met klanten via WhatsApp, SMS, voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line en Telegram, en alle klantinteracties te verzamelen in één overzicht.

De investering wordt gedaan met medewerking van Bonnier, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners en New View Capital, plus de bestaande investeerders Accel, Atomico en Y-Combinator.

Robert Vis, oprichter en CEO van MessageBird: “Ik wil in een wereld leven waarin ik een bedrijf een berichtje kan sturen en nooit meer in de wacht hoef te staan. MessageBird is de eerste met een omnichannel platform-as-a-service gebaseerd op het idee dat klanten supermakkelijk moeten kunnen communiceren met bedrijven op de manier die zij wensen. Deze nieuwe investeringsronde is het bewijs dat die behoefte wereldwijd aanwezig is en ook geldt voor traditionele bedrijven. Wij hebben het product om hen daarbij te helpen.”

“Nu consumenten steeds meer van bedrijven vereisen dat ze bereikbaar zijn op die manier die zij willen, moeten organisaties op grote schaal overstappen op omnichannel strategieën”, zegt Will Reed, General Partner bij Spark Capital. “Robert en het MessageBird team hebben het beste platform voor klantcontact op elk kanaal gebouwd, inclusief een software-suite die deze interacties verbetert en automatiseert, waardoor bedrijven positief opvallen in deze nieuwe ‘messaging-first’ wereld.”

Omnichannel platform

De klant beleeft een echte omnichannel-ervaring als hij niet langer gebruik hoeft te maken van inefficiënte communicatiekanalen, zoals email en spraak, maar kan communiceren via verschillende, meer dynamische kanalen. Dit vereist producten, voor zowel klant als bedrijf, die zorgen voor een uniforme context rondom elke interactie. MessageBird maakt dit mogelijk dankzij een suite aan producten waaronder:

Inbox: gratis omnichannel klantenondersteuning en engagement, Inbox stelt bedrijven overal ter wereld in staat om direct met elke klant te communiceren en rich media te delen via WhatsApp, SMS, Voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line en Telegram. Inkomende berichten ongeacht welk kanaal worden gegroepeerd in één customer thread voor eenvoudige ticketing en respons.

Omnichannel Chat Widget: verandert statische pagina's in dynamische conversaties, waardoor klanten met teams kunnen communiceren via de homepage, in een app, via live chat of welke berichtenservice dan ook (WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS en meer).

Flow Builder: Flow Builder is een RPA-platform voor zakelijke berichten, dat elk bedrijf in staat stelt om maatwerk omnichannel-ervaringen te ontwikkelen.

Bovendien is MessageBird het enige platform dat preferred supplier relaties heeft met alle grote messaging-platformen, waardoor klanten waar dan ook ter wereld direct kunnen communiceren en (media)bestanden kunnen delen met bedrijven.

Inmiddels is een derde van MessageBird’s 15.000 klanten overgestapt op het gebruik van omnichannel cloud communicatie via Flow Builder, Inbox of Omnichannel Chat Widget. Het bedrijf rekent multinationals en snelgroeiende scale-ups tot zijn klanten, zoals Heineken, Amber Alert, Lufthansa Airlines, Hugo Boss, Rituals Cosmetics, SAP, Uber, HelloFresh en Deliveroo.

Over MessageBird

MessageBird is in 2011 opgericht en marktleider in omnichannel cloud communications middels een aanbod van van Omnichannel Products en Cloud Communications API’s die ontwikkelaars en bedrijven in staat stellen gemakkelijk te communiceren met klanten over vrijwel de hele wereld, via elk kanaal.

Na zes jaar ontving het de eerste externe investering van 60 miljoen dollar in een van de grootste Series A rondes voor een Europees softwarebedrijf. Klanten zijn onder andere Heineken, Amber Alert, Lufthansa Airlines, Hugo Boss, Rituals Cosmetics, SAP, Uber, HelloFresh en Deliveroo. Het bedrijf heeft kantoren in Amsterdam, San Francisco, Singapore, Bogota, London, Shanghai, Dublin, Hamburg en Sydney.

Over Spark Capital

Spark Capital investeert in producten waar we van houden, gemaakt door ondernemers naar wie we opkijken, waaronder Affirm, Carta, Cruise, Discord, Oculus, Plaid, Postmates, Slack, Twitter, en Wayfair. Wij weten dat er geen handleiding voor succes is, dus helpen we ondernemers om op hun manier de doelen te bereiken. We investeren in allerlei sectoren, gedurende meerdere fases, en werken vanuit San Francisco, Boston, en New York City.