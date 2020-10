Universal Electronics Inc. to Provide Voice-Enabled Remotes for Liberty Global’s New Environmentally Friendly Set-Top Box (Photo: Business Wire)

SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--Universal Electronics Inc. (UEI), de wereldleider in universele besturings- en sensortechnologieën voor de slimme woning, is geselecteerd om spraakgestuurde afstandsbedieningen te leveren aan Liberty Global, een van de ‘s werelds toonaangevende geconvergeerde video-, breedband- en communicatiebedrijven met 11 miljoen klanten in zes Europese landen, voor zijn nieuwe milieuvriendelijke set-top box.

De spraakgestuurde BLE-afstandsbediening wordt aangedreven door UEI-chiptechnologie, die een langere levensduur van de batterij mogelijk maakt, met geautomatiseerde installatie en bediening via UEI’s QuickSet® platform, dat een ongeëvenaarde cloud gebaseerde oplossing biedt voor het vereenvoudigen van universeel entertainment en slimme huisbediening.

