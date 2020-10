W nowoczesnym Centrum Magazynowo-Logistycznym PVH Europe zamontowano najwydajniejszy solarny dach spośród wszystkich tego typu konstrukcji na świecie

Solar Panel on PVH Europe Warehouse and Logistic Center in Venlo, the Netherlands (Photo: Business Wire)

PVH Europe Warehouse and Logistics Center in Venlo, the Netherlands, Solar roof (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--PVH Europe, globalna siedziba główna Tommy Hilfiger i europejskich oddziałów Calvin Klein, marek należących do PVH Corp. [NYSE: PVH], informuje o zainstalowaniu w nowoczesnym Centrum Magazynowo-Logistycznym w Venlo (Holandia) konstrukcji uważanej za najwydajniejszą* spośród wszystkich działających obecnie na świecie solarnych dachów. Obejmuje ona ponad 48 tys. paneli słonecznych i pokrywa zapotrzebowanie na energię samego Centrum, a także – w sposób pośredni, tj. z wykorzystaniem holenderskiej publicznej sieci linii elektrycznych – dostarcza energię elektryczną do pozostałych magazynów, biur i sklepów PVH Europe na terenie kraju. Spółka Eneco, partner energetyczny PVH Europe, wystawiła certyfikat potwierdzający, że nowopowstała konstrukcja dachowa pokrywa całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną wyżej wymienionych budynków. Centrum Magazynowo-Logistyczne w Venlo należy do belgijskiej spółki Heylen Warehouses działającej w obszarze nieruchomości logistycznych oraz będącej spółką joint venture utworzoną wspólnie z AG Real Estate. Partnerem odpowiedzialnym za techniczną instalację dachu było przedsiębiorstwo IZEN.

Jest to kolejny krok milowy w realizacji podjętego przez PVH zamierzenia, aby do roku 2030 całość zapotrzebowania na energię elektryczną wśród należących do Grupy biur, magazynów i sklepów pokrywana była ze źródeł odnawialnych, a także osiągnięcia 30% redukcji emisji dwutlenku węgla w obrębie łańcucha dostaw. Działanie to wpisuje się w ustanowiony przez PVH, w oparciu o fakty naukowe, cel w zakresie emisji, odpowiadający wyśrubowanemu poziomowi dekarbonizacji wskazanemu w Umowie Paryskiej. Jest to również jeden z priorytetów wyszczególnionych w strategii odpowiedzialności korporacyjnej Forward Fashion, która ma na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania do zera, zwiększenie pozytywnego oddziaływania do 100% oraz poprawę jakości życia ponad miliona osób w obrębie łańcucha dostaw PVH.

Najważniejsze fakty:

magazyn w Venlo zajmuje powierzchnię 110 000m 2 i jest głównym centrum dystrybucji PVH Europe;

i jest głównym centrum dystrybucji PVH Europe; „bardzo dobry” rating zrównoważonego rozwoju według BREEAM (metody oceny budynków pod kątem ich ekologiczności);

najwydajniejszy na świecie solarny dach o mocy zainstalowanej 18 MWp (jednostka mocy szczytowej instalacji);

łącznie ponad 48 tys. paneli słonecznych o wysokiej wydajności;

pokrycie pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną wszystkich należących do PVH Europe sklepów, magazynów i biur na terenie Holandii.

„Jest to niewiarygodny krok milowy zarówno dla Centrum Magazynowo-Logistycznego w Venlo, jak i dla PVH Europe, wpisujący się w realizację celów zrównoważonego rozwoju ‒ powiedział Martijn Hagman, dyrektor generalny Tommy Hilfiger Global i PVH Europe. - Zainstalowaliśmy konstrukcję, którą uważamy za najwydajniejszy na świecie, w pełni funkcjonalny dach solarny. Jest to ogromne osiągnięcie w kontekście zobowiązania, aby do roku 2030 całość energii elektrycznej uzyskiwana była ze źródeł odnawialnych, a także osiągnięcia 30% redukcji emisji dwutlenku węgla w obrębie łańcucha dostaw. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania najwyższej klasy zespołu utalentowanych, pełnych pasji i poświęcenia współpracowników PVH” - dodał.

Obecnie nawet 600 tys. produktów marek TOMMY HILFIGER i CALVIN KLEIN jest dystrybuowanych dziennie z Centrum Magazynowo-Logistycznego w Venlo do punktów sprzedaży, w tym do sklepów własnych na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz bezpośrednio do klientów. Przyznana obiektowi ocena „bardzo dobry” w ratingu zrównoważonego rozwoju według BREEAM odzwierciedla wzorcowe standardy w zakresie energii, wody, transportu, materiałów, odpadów, zanieczyszczenia, ekologii, zdrowia i dobrostanu oraz obejmuje energooszczędne oświetlenie w obrębie całego obiektu, korzystanie wyłącznie z opakowań certyfikowanych przez FSC (Forest Stewardship Council - Radę Dobrej Gospodarki Leśnej) i recycling całości odpadów w postaci tektury, tworzyw sztucznych i materiałów drukowanych.

PVH należy do korporacyjnej inicjatywy RE100 na rzecz odnawialnej energii elektrycznej, której przewodzi Climate Group. W ramach inicjatywy podjęto zobowiązanie do zapewnienia, że do roku 2030 całość zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pokrywana ze źródeł odnawialnych.

Sam Kimmins, dyrektor RE100 w obrębie Climate Group, powiedział: „Gratuluję PVH ukończenia prac związanych z instalacją solarnego dachu w Venlo. Jest to kolejny ekscytujący etap ich ogólnoświatowych działań i partnerstwa na rzecz osiągnięcia celu inicjatywy RE100 do roku 2025. Tym samym poprzeczka znów idzie w górę, jeśli chodzi o wykorzystywanie własnych źródeł energii odnawialnej”.

„Wierzymy, że logistyczne budynki stanowić będą elektrownie słoneczne przyszłości ‒ powiedział Philippe Deschilder, dyrektor generalny Heylen Warehouses. - Partnerstwo z PVH Europe w ramach projektu solarnego dachu wpisuje się w nasze ambicje, które obejmują inwestowanie w energię odnawialną i zapewnianie klientom wartości dodanej poprzez umożliwienie im zmniejszenia śladu węglowego”.

PVH Corp.

PVH jest jedną z najbardziej uznanych firm odzieżowych i lifestyle’owych na świecie. Wspieramy marki, które napędzają modę – na dobre. Należą do nich legendarna marka CALVIN KLEIN, a także TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga i Geoffrey Beene, jak również True&Co., marka bielizny dostępna w sprzedaży online. Wprowadziliśmy na rynek różnorodne produkty pod tymi markami, jak również pod markami własnymi i licencjonowanymi o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. PVH posiada ponad 40 000 podmiotów stowarzyszonych w ponad 40 krajach, a jej roczne przychody sięgają 9,9 mld USD. To jest naszą siłą. To jest siłą PVH.

RE100

RE100 to ogólnoświatowa inicjatywa łącząca najbardziej wpływowe przedsiębiorstwa na świecie, które dążą do korzystania w 100% z odnawialnych źródeł energii. Grupa, której przewodzi Climate Group we współpracy z CDP, osiąga przychody powyżej 5,4 bld USD i prowadzi działalność w najróżniejszych sektorach. Członkowie grupy wspólnie wysyłają decydentom i inwestorom jasny sygnał do przyspieszenia transformacji w kierunku czystej gospodarki. #RE100

*PVH definiuje „najwydajniejszy na świecie solarny dach” jako najwydajniejszy solarny dach spośród funkcjonujących obecnie i instalowanych na pojedynczej konstrukcji.

