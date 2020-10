DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Neuromod Devices Limited (“Neuromod”), het Ierse bedrijf voor medische apparatuur dat gespecialiseerd is in de behandeling van chronische tinnitus, gewoonlijk omschreven als ‘oorsuizen’, heeft de resultaten gepubliceerd van de TENT A1 (Behandeling Evaluatie van neuromodulatie voor tinnitus) klinische studie in de Science Translational Medicine van deze week in een paper met de titel: ‘Bimodale neuromodulatie combineert klank- en tongstimulatie vermindert tinnitussymptomen in een grote gerandomiseerde klinische studie’.

De klinische studie werd uitgevoerd tussen 2016 en 2019 en was bedoeld om veranderingen in de ernst van tinnitussymptomen te volgen. De studie onderzocht de benadering van bimodale neuromodulatie, waarbij gebruik werd gemaakt van het niet-invasieve stimulatie-apparaat van Neuromod dat geluid aan de oren en elektrische stimulatie aan de tong levert.

