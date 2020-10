Universal Electronics Inc. to Provide Voice-Enabled Remotes for Liberty Global’s New Environmentally Friendly Set-Top Box (Photo: Business Wire)

Universal Electronics Inc. to Provide Voice-Enabled Remotes for Liberty Global’s New Environmentally Friendly Set-Top Box (Photo: Business Wire)

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--Universal Electronics Inc. (UEI), leader globale nello sviluppo di tecnologie di controllo e monitoraggio per le case smart, è stata selezionata per la fornitura di telecomandi con controllo vocale a Liberty Global, uno dei maggiori fornitori al mondo di servizi convergenti per comunicazioni, video e banda larga con 11 milioni di clienti in sei Paesi europei, per il suo nuovo decoder ecocompatibile.

Il telecomando controllo vocale BLE è basato sulla tecnologia per chip di UEI che prolunga la durata delle batterie, con configurazione e controllo automatici attraverso la piattaforma QuickSet® di UEI che offre una soluzione cloud ineguagliata per semplificare l’intrattenimento universale e il controllo delle case smart.

Il telecomando è stato sviluppato per migliorare l’esperienza del cliente utilizzando la tecnologia di riconoscimento vocale per la ricerca di contenuti sulla piattaforma basata su RDK Horizon 4 di Liberty Global che offre l’accesso a programmi televisivi in diretta, contenuti on demand e applicazioni OTT.

Nell’agosto del 2020, Liberty Global ha lanciato il 4K Mini TV Box compatto realizzato in plastica riciclata al 35% e in grado di ridurre il consumo energetico del 77% rispetto ai modelli di decoder precedenti.

