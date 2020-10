XB-1 will fly with Titanium 3D-printed components, most of which perform critical engine operations. All parts are manufactured on VELO3D’s Sapphire system. Image credit: Boom Supersonic and VELO3D

CAMPBELL, Californië--(BUSINESS WIRE)--VELO3D, een innovator in digitale productie, heeft vandaag aangekondigd dat het XB-1-vliegtuig van Boom Supersonic 21 hardware componenten voor de vlucht bevat die zijn vervaardigd door VELO 3D’s Sapphire 3D-metaalprinter. De XB-1, vandaag onthuld in de hangar van Boom in Centennial, Colorado, markeert een keerpunt in de commerciële levensvatbaarheid van supersonisch reizen en toont de kracht van additive manufacturing (AM), of 3D-printen, om innovatie mogelijk te maken en tegelijkertijd de productontwikkeling te versnellen.

