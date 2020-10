Boom Supersonic lance son aéronef XB-1, qui comprend du matériel de vol imprimé en 3D par VELO3D

XB-1 will fly with Titanium 3D-printed components, most of which perform critical engine operations. All parts are manufactured on VELO3D’s Sapphire system. Image credit: Boom Supersonic and VELO3D

CAMPBELL, Calif.--(BUSINESS WIRE)--VELO3D, une entreprise innovante de fabrication numérique, a annoncé aujourd’hui que l’aéronef XB-1 de Boom Supersonic comprend 21 composantes de matériel de vol fabriquées par l’imprimante sur métal Sapphire 3D de VELO3D. Dévoilé aujourd’hui dans son hangar de Centennial (Colorado), le XB-1 marque un tournant dans la viabilité commerciale des voyages supersoniques et apporte la preuve des capacités de la fabrication additive, ou impression 3D, s’agissant de favoriser l’innovation tout en accélérant le développement de produits.

«Le matériel aéronautique est particulièrement difficile à fabriquer par impression 3D sur métal parce qu’il faut concilier des exigences très élevées en matière d’aérodynamique, la nécessité d’une durabilité supérieure et la résistance à de hautes température, a déclaré Benny Buller, fondateur et PDG de VELO3D. La technologie de VELO3Dpermet de concrétiser des concepts légers et complexes destinés à des applications critiques à utiliser dans des conditions d’exploitation extrêmes. Notre partenariat avec Boom représente une véritable avancée pour le secteur de l’impression sur métal et l’aéronef supersonique XB-1 change la donne pour le secteur de l’aviation.»

En 2019, Boom Supersonic et VELO3D ont annoncé qu’ils s’associaient pour fabriquer du matériel aéronautique complexe destiné à la construction du XB-1 et ont effectué une série de tests de qualification sur le système Sapphire de VELO3D . Les pièces en titane imprimées sont utilisées dans le moteur, le système de contrôle environnemental et la structure de l’aéronef. Au point de vue de la conception géométrique, ces pièces incluent des parois hautes et minces avec un rapport d’allongement élevé qui sont intrinsèquement difficiles à fabriquer en utilisant des processus traditionnels tels que le soudage et le moulage, ou même la plupart des technologies d’impression 3D existantes. Le processus d’impression exclusif SupportFree de VELO3Dpermet une liberté de conception et un contrôle qualité inégalés et élimine les contraintes de fabrication qui limitent l’innovation dans la conception des avions. Pour plus de détails sur collaboration de VELO3D avec Boom Supersonic, cliquer ici.

«Nous sommes convaincus que l’avenir de l’aviation est dans le supersonique et nous sommes reconnaissants envers VELO3D de nous aider à réaliser cet objectif avec le XB-1», a déclaré Mike Jagemann, responsable de la production du XB-1 chez Boom Supersonic.

Le XB-1 est le premier jet supersonique au monde à être développé de manière indépendante. Il servira à faire la démonstration des technologies critiques utilisées pour l’Overture, le futur avion de ligne de Boom, comme la construction en composite avancé de fibres de carbone, l’aérodynamique à haut rendement optimisée par ordinateur et un système efficient de propulsion supersonique. Le XB-1 est l’aboutissement de plusieurs années d’efforts de développement, notamment de multiples essais en soufflerie, de douzaines de tests structurels, de centaines de modélisations, et de dizaines de milliers d’heures de travail.

