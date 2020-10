Le Saas de Temenos soutient Flowe dans le lancement, en un temps record, d'une banque Challenger éthique

GENEVE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la société leader des logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que la banque numérique du Groupe Banca Mediolanum, Flowe, vient d'être lancée, avec les solutions automatisées Temenos Transact et Financial Crime Mitigation (FCM). La technologie de noyau bancaire Temenos Transact a permis le lancement de Flowe en l'espace d'à peine 5 mois, en tant que la plus récente banque Challenger d'Italie qui vise à bouleverser le marché à l'aide de services financiers durables et éthiques. Flowe a été lancée en un temps record sous la forme d'un Saas de Temenos, après une mise en service à distance pendant la pandémie de coronavirus.

Flowe a été lancée en juin 2020 pour répondre aux besoins des clients jeunes des banques de détail souhaitant des services bancaires numériques éthiques et novateurs. La banque numérique fournit des expériences bancaires mobiles conviviales et vise à devenir plus écologique que les banques traditionnelles. Avec la technologie Saas de Temenos, Flowe possède la flexibilité nécessaire pour commercialiser plus rapidement de nouveaux produits et offrir les expériences personnalisées dont les clients ont besoin. Le Saas de Temenos, associé à la capacité unique des technologies sous-jacentes de Temenos Transact, permettra à Flowe de lancer de nouveaux produits dans des délais bien inférieurs et de faire la différence en termes d'expérience client.

Flowe fournit un compte doté d'un IBAN italien exempt de frais mensuels, avec le compte Fun; les retraits aux distributeurs automatiques sont gratuits dans la zone Euro et le solde maximal du compte est de 10.000 euros. La carte Flowe est fabriquée en bois provenant de forêts certifiées; elle soutient la reforestation au Guatemala, réduit et compense les émissions de CO², tout en soutenant les familles locales. La banque encourage le bien-être social et construit des communautés en permettant aux utilisateurs de partager les dépenses. La banque Challenger assure l'accueil à 100% par reconnaissance faciale et ses opérations sont naturellement informatisées. La technologie de priorité API de Temenos permet à Flowe de réduire drastiquement sa durée de déploiement et ses coûts, tout en se connectant facilement à des tiers. Ceci signifie que la banque peut continuer à innover et à renouveler ses gammes de produits pour répondre aux besoins changeants de ses jeunes consommateurs de services bancaires.

La technologie Saas de Temenos a permis de lancer rapidement la banque. Elle offre une modulabilité élastique qui vise à soutenir la croissance de la base de clients de Flowe, tout en garantissant une réduction drastique des coûts. Flowe a créé un modèle commercial hyper performant basé sur la technologie Saas de Temenos, qui permet à la société de transmettre ses bénéfices à ses clients.

La solution Financial Crime Mitigation (FCM) axée IA de Temenos offre la protection la plus complète contre la criminalité financière, dans le but d'améliorer la résilience et l'expérience client en dépit de taux croissants de cybercriminalité en raison de la pandémie de coronavirus. Flowe mettra en service Temenos Payments plus tard dans l'année, pour fournir des paiements instantanés en réponse à la hausse de la demande. Temenos Payments sera intégré à Temenos Transact pour offrir des expériences sans heurt à l'utilisateur, ainsi que des ratios coûts-revenus à la pointe du marché.

Temenos a travaillé en étroite collaboration avec Flowe pour appuyer la mise en service à distance pendant la pandémie de coronavirus. La technologie Saas de Temenos sur Microsoft Azure a permis d'accélérer les échéanciers fixés pour le projet, de sorte que Flowe a pu être lancée en l'espace de cinq mois, répondant ainsi à la hausse de la demande de services bancaires numériques. Italy Model Bank de Temenos a fourni une fonction bancaire préconfigurée très localisée qui a permis à Flowe de déployer la technologie telle quelle, sans individualisation.

Ivan Mazzoleni, directeur général de Flowe, a commenté en ces termes: "Nous sommes très enthousiastes d'annoncer la conclusion de ce partenariat stratégique avec Temenos. Sa technologie de pointe a permis notre lancement. Elle renforce notre engagement à apporter une nouvelle norme de services bancaires durables au marché européen. Les efforts de Temenos et son investissement inégalé en faveur de l'innovation font que Flowe continuera de tirer parti de la technologie bancaire la plus avancée. La technologie Saas de Temenos nous a aidés à accueillir rapidement un nombre important d'utilisateurs en l'espace de quelques jours. Elle continuera d'appuyer notre croissance alors que nous élargissons notre base de clientèle et touchons de nouveaux marchés, et, surtout, elle nous aidera à aider les gens à vivre une vie constructive, durable et heureuse. L'architecture ouverte axée sur API de Temenos va nous aider à poursuivre sur la voie de l'innovation et à commercialiser des produits et services bancaires plus écologiques, alors que nous établissons notre réputation en tant que la banque numérique la plus durable d'Italie."

Max Chuard, directeur général de Temenos, a ajouté: "Félicitations à Flowe d'avoir fait une réalité de cette vision inspirante d'un style de vie financier durable. Nous sommes fiers de vous soutenir. Notre partenariat avec Flowe montre la puissance de la technologie dans le cloud et les avantages du Saas. Les produits Temenos Transact et Temenos Financial Crime Mitigation ont été livrés à distance en tant que technologie automatisée, ce qui a permis à Flowe de recueillir les fruits de leur modulabilité, efficacité et structure de coût élastique. Temenos est fière de soutenir les banques numériques internationales telles Flowe alors qu'elles défient le statu quo, numérisant les services bancaires à leur rythme. La technologie de pointe et la riche expertise de Temenos signifient que de nouvelles banques numériques et de plus importants responsables peuvent gagner en réactivité, ce qui leur permettra d'innover et de croître, sans les restrictions de l'ancienne technologie."

Selon une étude récente réalisée par le service de renseignements de The Economist, la construction d'une banque numérique entièrement nouvelle demeure la principale stratégie d'innovation, d'après 35% des cadres bancaires mondiaux.

– Fin –

A propos de Flowe

Flowe est une société récente carbone zéro, Benefit et pendant BCorp, qui appartient au Groupe Mediolanum dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes au sujet de l'innovation et de la durabilité économique, sociale et environnementale. A l'heure des possibilités infinies, dans une époque où les jeunes générations se sentent souvent incertaines quant à leur avenir et incapables de choisir une orientation, Flowe souhaite offrir aux jeunes toutes les méthodes et outils leur permettant de développer leur potentiel et de vivre mieux. A l'aide de cette application mobile et à un écosystème croissant de partenaires, Flowe vise à construire une économie du mieux-être pour aider les jeunes à vivre une vie plus constructive, durable et heureuse.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 plus groupes bancaires mondiaux, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions et interactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des solutions logicielles nuagiques natives, agnostiques et dotées d'IA pour le front-office, les services bancaires de base, les paiements et la gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences multicanal parfaitement fluides et de gagner en excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.temenos.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.