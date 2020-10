Instalação concluída do telhado solar mais potente do mundo, atualmente em operação no armazém e centro de logística de última geração da PVH Europe

Solar Panel on PVH Europe Warehouse and Logistic Center in Venlo, the Netherlands (Photo: Business Wire)

PVH Europe Warehouse and Logistics Center in Venlo, the Netherlands, Solar roof (Photo: Business Wire)

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--A PVH Europe, a sede global da Tommy Hilfiger e dos escritórios europeus da Calvin Klein, ambos de propriedade da PVH Corp. [NYSE: PVH], anuncia a instalação do que se acredita ser o telhado solar mais poderoso do mundo* atualmente em operação no seu armazém e centro de logística de última geração em Venlo, na Holanda. Gerado por mais de 48.000 painéis solares, o telhado solar cobre a pegada de eletricidade do centro, além de fornecer indiretamente 100% de toda a energia para os armazéns, escritórios e lojas da PVH Europe na Holanda através da rede de energia pública holandesa. O parceiro de energia da PVH Europe, Eneco, certificou que toda a energia necessária para alimentar esses edifícios é gerada pela nova instalação no telhado. O Venlo Warehouse and Logistics Centre é propriedade da Heylen Warehouses, uma empresa belga de logística imobiliária, em uma joint venture com a AG Real Estate, e manteve a IZEN como o parceiro técnico de instalação para o telhado.

Este marco emula mais um passo na jornada da PVH para adquirir 100% de sua eletricidade de fontes renováveis para seus escritórios, armazéns e lojas, e para conduzir uma redução de 30% nas emissões de carbono da cadeia de abastecimento até 2030. Este trabalho está vinculado à meta de emissões com base científica da PVH alinhada com o nível mais ambicioso de descarbonização, conforme estabelecido pelo Acordo de Paris. É também uma das prioridades delineadas na estratégia de responsabilidade corporativa Forward Fashion da empresa, que visa reduzir os impactos negativos a zero, aumentar os impactos positivos para 100% e melhorar a vida de mais de 1 milhão de pessoas em toda a cadeia de valor da empresa.

Fatores Chave:

O armazém Venlo é o principal centro de distribuição da PVH Europe, cobrindo 110.000 m 2 .

. Recebeu a classificação de sustentabilidade BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) de “Muito Bom”.

O telhado solar mais poderoso do mundo, com capacidade para gerar 18 MWp (megawatt de pico).

Proporcionado por mais de 48.000 painéis solares de alto desempenho.

Fornece energia total a todas as lojas, armazéns e escritórios de propriedade da PVH Europe na Holanda.

"Este é um marco incrível para o nosso armazém e centro de logística em Venlo e para a jornada de sustentabilidade da PVH Europe”, disse o CEO da Tommy Hilfiger Global e PVH Europe, Martijn Hagman. “Participamos da instalação do que acreditamos ser agora o telhado solar mais poderoso e totalmente operacional do mundo - um grande avanço no nosso compromisso de adquirir 100% de energia renovável até 2030 e reduzir as emissões da cadeia de abastecimento em 30% até 2030. Isso não teria sido possível sem uma equipe da melhor classe de tão talentosos, apaixonados e dedicados de associados da PVH."

Atualmente, até 600.000 peças de produtos da TOMMY HILFIGER e CALVIN KLEIN são distribuídas pelos armazéns e centro de logísticas da PVH Europe em Venlo para pontos de venda, incluindo lojas próprias e operadas na Europa, Oriente Médio e África, e direto para os clientes. A classificação de muito bom do armazém pela BREEAM, incorpora padrões exemplares para energia, água, transporte, materiais, resíduos, poluição, ecologia, saúde e bem-estar. Isso se reflete na iluminação com eficiência energética em 100% do espaço, no uso de embalagens certificadas 100% FSC (Forest Stewardship Council) e na reciclagem 100% de todo o papelão, plástico e material impresso.

A PVH é membro da RE100, a iniciativa corporativa de eletricidade renovável liderada pelo Climate Group, e se comprometeu com a RE100 em adquirir 100% de sua eletricidade de fontes renováveis até 2030.

Sam Kimmins, chefe do RE100 no Climate Group disse: "Parabéns a PVH pela finalização do telhado solar em Venlo. Este é outro passo emocionante em seu trabalho global e parceria em direção à meta de 2025 RE100. Isso levanta a fasquia mais uma vez para as energias renováveis no local."

"Acreditamos que os edifícios logísticos serão a próxima geração de usinas solares”, disse o CEO da Heylen Warehouses, Philippe Deschilder. “A parceria com a PVH Europe para o projeto do telhado solar apoia a nossa ambição de investir em energias renováveis, criando valor acrescentado para os nossos clientes, permitindo-lhes reduzir a sua pegada de carbono."

Sobre a PVH Corp.

A PVH é uma das empresas de moda e estilo de vida mais admiradas do mundo. Potencializamos marcas que impulsionam a moda para sempre. Nosso portfólio de marcas inclui as icônicas marcas CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga e Geoffrey Beene, além da marca íntima digitalmente centralizada True&Co. Comercializamos uma variedade de produtos sob essas e marcas próprias e licenciadas conhecidas nacional e internacionalmente. A PVH tem mais de 40.000 associados operando em mais de 40 países e gera US$ 9,9 bilhões em receita anual. Esse é nosso poder. Esse é o poder da PVH

Sobre a RE100

RE100 é uma iniciativa global que reúne as empresas mais influentes do mundo, comprometidas com energia 100% renovável. Liderada pelo Climate Group em parceria com CDP, o grupo tem receita total de mais de US$ 5,4 trilhões e atua em diversos setores. Juntos, eles enviam um sinal poderoso aos formuladores de políticas e investidores para acelerar a transição para uma economia limpa. #RE100

*A PVH define o "telhado solar mais poderoso do mundo" como o mais poderoso que está atualmente em operação e instalado em uma estrutura única.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.